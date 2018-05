Jacques N. Biot: "La universidad se ha erigido como el único camino a seguir para encontrar trabajo"

Jacques N. Biot, presidente ejecutivo de École Polytechnique.

La École Polytechnique, también llamada "l'X", es una gran escuela de ingenieros francesa, fundada en 1794 bajo el nombre de Escuela Central de Obras Públicas. Sus programas académicos -Bachelor, Higher Polytechnic, Máster, Graduate Degree y PhD- son altamente selectivos y promueven una cultura de excelencia con un fuerte énfasis en la ciencia, anclado en las tradiciones humanistas.

Hoy casi un tercio de sus estudiantes son internacionales y alrededor de una cuarta parte de ellos empieza su carrera profesional en el extranjero. Jacques N. Biot es el presidente ejecutivo de la institución.

¿Cuál ha sido el impacto de la crisis financiera de 2008 en las universidades francesas?

En Francia, la crisis financiera de 2008 ha conducido, ciertamente, a un endeudamiento del Estado, pero los efectos de la crisis sobre la economía y los servicios públicos han sido manos importantes aquí que en otros países europeos. En la École Polytechnique, que se encuentra bajo la tutela del Ministerio de Defensa, la crisis financiera no ha tenido mayor impacto en nuestros presupuestos. Sin embargo, nuestros alumnos han cambiado, en cierta medida, sus elecciones, dejando un tanto de lado las carreras financieras y explorando otras carreras, dirigiéndose hacia otros campos como el de la industria (numérica, energía, transportes, etc.). Con la llegada de la Ciencia de Datos, las finanzas vuelven a tener hoy en día el máximo interés para ellos.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las universidades francesas en este momento?

En Francia, la tasa de paro de los jóvenes es muy elevada. Durante mucho tiempo, la enseñanza superior se ha presentado como el único camino a seguir para encontrar trabajo, y esto en detrimento de otras formaciones profesionales. Por este motivo, las universidades se encuentran confrontadas a una afluencia masiva y creciente de inscripciones, que exceden sus capacidades de formación. Debido a la ausencia de un proceso de selección en las universidades, la tasa de fracaso de los estudiantes el primer año de diplomatura es muy elevada. En los años venideros, podemos esperarnos a una evolución con vistas a orientar de forma más activa a los estudiantes en la elección de formaciones más adaptadas a sus conocimientos y capacidades.

¿Cuáles son las estrategias comerciales que ha adoptado la École Polytechnique para aumentar su competitividad en el mercado global?

Con el incremento de la competencia internacional, hemos aumentado nuestros esfuerzos en el ámbito de la investigación, con la contratación de más docentes-investigadores de prestigio internacional, y concretamente en matemáticas e informática. Igualmente, hemos empezado a ampliar nuestros programas con el fin de aumentar nuestra comparabilidad, nuestro atractivo y nuestra proyección. De este modo, hemos desarrollado nuevos programas, de pago, en inglés, y ajustados a los estándares de las grandes universidades mundiales (bachelor, máster, PhD).

¿Qué diferencias hay en la actualidad entre la École Polytechnique y otras universidades francesas?

El éxito histórico de la École Polytechnique se basa, sobre todo, en su gran selectividad; en su Investigación Intensiva, en el amplio carácter multidisciplinar de nuestros cursos académicos; en la relación privilegiada que tenemos con los empresarios y en la fuerza de su red de antiguos alumnos. L'X se distingue cada vez más del resto de los centros de enseñanza superior francesa porque se posiciona como una universidad de ciencias y tecnología de clase mundial, ignorando la división tradicional en Francia entre las universidades (no selectivas) y las grandes escuelas (con una baja actividad en investigación).

¿Qué piensas de la clasificación internacional? ¿Cuál es el impacto de las clasificaciones en su estrategia comercial?

Las clasificaciones son inevitables, ya que evolucionamos en un mundo en el que se miden los resultados en todos los ámbitos. Las clasificaciones tienen un impacto en nuestra estrategia de negocios, ya que suscitan preguntas, en parte legítimas y traducen las expectativas actuales de la comunidad académica. Sin embargo, no le concedemos el valor a todas las, dado que consideramos que es muy importante tener en cuenta elementos tales como la empleabilidad de los estudiantes. Desde nuestro punto de vista, este elemento es una medida ineludible de nuestra misión como institución de enseñanza superior. Por este motivo, estamos muy atentos a las clasificaciones intensivas como las del Times Higher Education o del QS. Igualmente le acordamos importancia a las clasificaciones temáticas que se focalizan en asuntos mayores como la internacionalización de los centros.

¿Cómo podrían las universidades francesas mejorar su posición frente a las universidades estadounidenses y británicas que dominaban los rankings mundiales (por ejemplo, Times Higher Education, Shanghai)?

Las universidades francesas no son las únicas que no están bien valoradas en algunas clasificaciones. Algunas excelentes universidades europeas, en particular las alemanas, no obtienen resultados elevados en la clasificación de Shangai; y esto, a pesar de que estas instituciones participen activamente en investigaciones y en el dinamismo económico de sus países.

En Francia, la investigación universitaria se hace en cotutela con los grandes organismos nacionales. Aunque este funcionamiento conlleve grandes ventajas, también hace más compleja la evaluación de la investigación por las agencias de clasificación, ya que esto hace que perdamos en comparabilidad. Por este motivo, creemos que las universidades francesas y europeas ganarían mucho más si promovieran las clasificaciones que tienen en cuenta elementos la empleabilidad y si animaran a la opinión pública y a los gobiernos a hacer la misma cosa.

¿Cómo se adaptan sus programas al mercado de trabajo y las necesidades de las industrias?

Nuestra primera preocupación es la de responder a las demandas del mercado laboral, formando para ello a profesionales que dispongan de las competencias necesarias para satisfacer estas exigencias a lo largo de sus carreras profesionales. Con el fin de permanecer atentos a la evolución del mercado laboral y a las expectativas de los empresarios y de la industria, la École polytechnique ha formado una comisión aval compuesta por Presidentes-directores generales y por Directores de Recursos Humanos de grandes empresas, asesores en recursos humanos y por empresarios de las empresas emergentes. Nuestros planes de estudios interdisciplinarios valorizan el aprendizaje de conocimientos, al igual que las habilidades prácticas. Las matemáticas ocupan una parte importante en nuestros cursos, ya que son fuente de creación de valor en la industria. Sin embargo, también es muy importante potenciar el desarrollo de las habilidades sociales con el fin de que nuestros estudiantes puedan desarrollar sus capacidades de adaptación, ya que se verán confrontados a cambiar de profesión varias veces a lo largo de sus carreras profesionales. Igualmente le acordamos a las prácticas un lugar importante, con el fin de que los estudiantes tengan múltiples ocasiones para comprender las expectativas del entorno laboral.

¿Ha adaptado sus programas para ser más competitivo en el mercado global?

Nosotros continuamos nuestra estrategia tratando de reforzar nuestra internacionalización. Actualmente, casi un tercio de nuestros estudiantes son internacionales y alrededor de un cuarto de estos empiezan su carrera profesional en el extranjero. El pasado mes de septiembre hemos lanzado un nuevo programa posterior a la selectividad de tipo Bachelor. Este nuevo ciclo de formación científica de 3 años cuyo objetivo es el de reclutar en el nivel undergraduate estudiantes internacionales de alto nivel. Hemos creado igualmente nuevos programas graduate degrees de nivel master, que al igual que nuestro bachelor, se imparten totalmente en inglés. También ofrecemos estudios universitarios y formaciones profesionales, inscritas en el marco de nuestros programas Executive Master y Executive Education.

¿Cuáles son las áreas de empleo prometedoras? ¿Qué empleadores están buscando?

Las áreas de futuro son aquellas en las que nuestras sociedades tienen perspectivas. Debemos valorizar nuestra investigación y preparar a nuestros estudiantes para responder a los retos económicos, climáticos, sanitarios y de seguridad a los que se enfrenta la humanidad. De forma transversal, las matemáticas y la informática – y en concreto la Ciencia de datos y la inteligencia artificial- constituyen ámbitos de interés para las empresas

¿Qué piensas de los programas en línea (por ejemplo, MOOC)?

La École polytechnique pionera en Francia de los programas en línea con los cursos ofrecidos en COURSERA o France Universités Numériques (FUN). Estos últimos son una evolución ineluctable de nuestra industria. Aún no está bien definido el lugar que ocupan, pero responden a una necesidad real, proporcionando herramientas innovadoras en materia de pedagogía y contribuyen a la transmisión del conocimiento. Se trata de una excelente herramienta de proyección para alcanzar al mayor número de alumnos y diversificar los públicos al que va dirigido.

