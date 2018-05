Talent y Channel Manager, nuevos puestos de trabajo que han llegado a España gracias a 2btube

Estos nuevos perfiles profesionales conviven con otros más convencionales

La llamada Cuarta Revolución Industrial ha creado una esfera, en términos laborales, de nuevos puestos de trabajo que no existían, empleos totalmente renovados por la necesidad del momento que vivimos y trabajos de una creatividad desbordante. Porque, como recoge Iñaki Ortega en "Millennials: inventa tu empleo" el 75% de las profesiones del futuro aún no existen o se están creando. Y es que, los trabajos de nuestros hijos, aún no se han inventado.

Prueba de ello es que el pasado año la XIII encuesta Adecco "¿Qué quieres ser de mayor?" recogía que ser youtuber ocupaba el cuarto puesto de las profesiones que desean ser los más pequeños en un futuro, un perfil laboral para el que no existe una formación reglada y que puede considerarse una profesión desde hace muy pocos años.

Además, alrededor de estos influencers y nuevas tendencias de consumo audiovisual, se ha desarrollado un nueva industria que ha creado innovadores puestos de trabajo y ha adaptado otros ya existentes. Es el caso de 2btube, agencia de representación de talentos y gestión de canales, productora de contenido digital y compañía de nuevos medios al servicio de marcas y agencias.

"Como agencia de representación de influencers no solo estamos profesionalizando este sector, fomentando que estos talentos puedan vivir gracias a sus contenidos en YouTube, en redes sociales o en otras plataformas digitales; sino que también estamos creando una industria desde cero" explica Bastian Manintveld, Presidente Ejecutivo de 2btube, "Esto implica que tenemos que inventar nuevas profesiones y adaptar otras más tradicionales a las necesidades que nos surgen del día a día y de la rápida evolución del sector. La formación es continua en 2btube".

2btube nació en el año 2014 con el objetivo de profesionalizar el sector de los creadores audiovisuales, desarrollando, en aquel momento, un nuevo puesto laboral que no se conocía en España, el de "Talent Manager".

"Un Talent Manager combina todas las funciones de los tradicionales representantes de artistas, gestionando todas las necesidades profesionales de sus talentos para que estos aumenten su reconocimiento e ingresos; con otras nuevas, como la optimización de canales de YouTube, el posicionamiento de vídeo, la gestión de derechos y la monetización en esta plataforma y en otras redes sociales" explica Antonio Vallecillo, senior Talent Manager en 2btube "Para ser Talent Manager es necesario contar con las pertinentes certificaciones de YouTube, además de un amplio conocimiento de la plataforma y sus creadores".

Otro de los nuevos perfiles profesionales que cada vez se está demandando más en 2btube es el de "Channel Manager". Al igual que en el caso del Talent Manager, se trata de un perfil experto en la plataforma de YouTube pero, en este caso, enfocado en la gestión de canales corporativos.

"Posicionar correctamente el canal de una empresa en YouTube, desarrollar estrategias de crecimiento, proteger los derechos de sus vídeos y velar por una correcta monetización de sus contenidos son algunas de las funciones que realizan los Channel Managers" explica Oihan Iturria, Jefe de 2bservices, el área que gestiona canales para empresas en 2btube. "Pero debemos combinar ese expertise técnico con funciones propias del mundo de la publicidad, ya que debemos enfocarnos en los diferentes objetivos de los clientes. Por ejemplo, no es lo mismo gestionar el canal de PlayStation España, que el de Mahou Cinco Estrellas o los de PRISA, todos clientes de la empresa."

Estos nuevos perfiles profesionales, que han llegado a España de la mano de 2btube, conviven con otros más convencionales que han tenido que adaptarse a las nuevas demandas de la audiencia y de las plataformas digitales. Es el caso de los equipos de producción, realización, guión y edición, que deben conocer los nuevos lenguajes y formatos que triunfan entre el público digital. Lo mismo ocurre con los tradicionales creativos o ejecutivos de cuentas de las agencias de comunicación y publicidad que, aunque sus funciones son muy similares, en 2btube además deben ser expertos en el sector de los influencers y el branded content, así como en analítica digital.

Con un sector en continua evolución, donde influencers han hecho de sus vídeos y sus publicaciones en redes sociales una profesión; donde los grandes grupos de comunicación como Mediaset, Atresmedia o RTVE han lanzado sus plataformas digitales y necesitan tanto talentos como originales producciones para su oferta de contenidos; y donde cada vez son más las empresas que optan por abrir su propio canal corporativo en YouTube o realizar campañas de marketing con influencers, cada día es necesario desarrollar nuevos perfiles profesionales, reto al que todos los días se enfrentan empresas como 2btube.

PUBLICIDAD