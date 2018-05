TBS Barcelona colaborará con MOB para acelerar la innovación empresarial

Un grupo de estudiantes de TBS se instalará en las oficinas de Makers of Barcelona

Makers of Barcelona (MOB) ha firmado un acuerdo de colaboración con TBS Barcelona bajo el nombre de Thinkers & Makers. Este acuerdo entre el campus catalán de Toulouse Business School y uno de los hubs creativos más conocidos de Barcelona pretende promover el talento y la innovación empresarial. "Pondremos nuestra tecnología, empoderamiento, conocimiento y comunidad a disposición de vuestros estudiantes para que juntos podamos innovar y crear lo que queráis crear para la sociedad del mañana", dijo durante el acto inaugural la fundadora de MOB, Cecilia Tham.

"En Barcelona hay un enorme potencial emprendedor, y desde TBS tratamos de proporcionar formación, herramientas y contactos", dijo a los estudiantes el coordinador del itinerario profesional de Emprendimiento del Bachelor in Management de TBS Barcelona, profesor Yancy Vaillant. "A menudo, el mercado laboral no aprovecha el capital humano joven, por lo que querer convertirte en joven empresario es algo bueno".

Delphine Arnau, responsable de relaciones empresariales de TBS Barcelona explicó que "el propósito de la colaboración con el MOB es alojar a nuestros estudiantes en prácticas de creación de negocio en sus instalaciones".

Sébastien Bauer, coordinador del itinerario electivo Social Innovation and Change del Bachelor in Management en TBS Barcelona e impulsor de la colaboración con el MOB, profundizó en lo que va a ser Thinkers & Makers: "La colaboración toma la forma de un alquiler de espacio de co-working en MOB Bailén, donde ahora se pueden llevar a cabo proyectos nacidos en TBS. De esta forma, habrá un pequeño grupo de estudiantes y ex alumnos de TBS en uno de los lugares más dinámicos de la ciudad. El espíritu empresarial hoy en día va muy ligado a la construcción de redes de contactos y a la innovación abierta, y MOB es definitivamente uno de los mejores lugares para encontrar esto en Barcelona".

Pero esta colaboración va más allá. "Lorène García, Event Manager de MOB, y Laura Fernández, actual CEO de Future Funded y ex comander de MOB están enseñando Design Thinking y Prototyping en el programa Social & Innovation Change que coordino actualmente. Por lo tanto, va más allá del alquiler, también hacemos transferencia tecnológica. Estamos aquí para apoyarnos, básicamente, ese es nuestro trabajo, y de hecho, habría que llamar a esta asociación Learners and Makers", explica Bauer.

Cecilia Tham aprovechó el acto inaugural para contar el nacimiento de MOB: "Como recién llegada a Barcelona, me encontré que no tenía ninguna red profesional, de la misma manera que muchos estudiantes acaban sus estudios sin tener una comunidad de personas con las que puedan empezar proyectos". Esa fue su fuente de inspiración para lanzar Makers of Barcelona: "MOB es un lugar en que startups y freelancers pueden descubrir sus respectivas habilidades, colaborar en proyectos y juntos crear cosas maravillosas. Debemos ser más conscientes del hecho de que, por primera vez en la historia de la humanidad, nosotros como individuos disponemos de muchos más recursos de los que jamás hemos tenido".

"TBS tiene más de un programa donde los estudiantes de negocios pueden poner a prueba sus habilidades empresariales. En MOB con el movimiento Makers, el Fab Cafe y la energía de Cecilia Tham y toda la comunidad de Mobbers, los estudiantes de TBS crearán nuevas empresas en un entorno próspero, en contacto con uno de los grupos más innovadores de Barcelona", añadió Bauer.

Los asistentes al evento Thinkers & Makers tuvieron la oportunidad de conocer cinco proyectos empresariales desarrollados bajo el marco del itinerario profesional de Emprendimiento de TBS. Entre estos estaba el proyecto de Madi Ayazbay, un estudiante de TBS Barcelona que está poniendo en marcha Bikoo, un negocio de alquiler de bicicletas que ya ha obtenido 120.000 € de financiación y que el próximo mes de mayo ya será una realidad en Barcelona.

Gracias a las aportaciones de Yancy Vaillant, los asistentes también pudieron reflexionar sobre el emprendimiento, un fenómeno rodeado de mitos. A pesar de que la mayoría de los que vinieron al acto pensaban que la edad media para lanzarse en un nuevo negocio sería relativamente baja, Vaillant señaló que "en realidad, es a los 42 años cuando la mayoría de las personas empiezan su propio negocio, y lo hacen con algo que no está necesariamente relacionado con su campo de especialización; aunque la intención de hacerlo es mucho mayor a más temprana edad".

