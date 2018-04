¿Por qué lo japonés está de moda?

Los españoles se han dejado seducir por el país del sol naciente

A lo largo de estos últimos años el desarrollo de eventos relacionados con la cultura del manga y el anime, así como de los cómics, ha crecido exponencialmente, y es que el "friquismo" está de moda. Los jóvenes españoles se han dejado seducir por el país del sol naciente. Los samuráis, los ninjas, los kimonos e incluso la ceremonia del té se han en notas cercanas de una nueva melodía en pos del cambio.

No obstante, aunque actualmente este amor por todo lo japonés esté transformándose en una constante, no es una perspectiva que haya surgido ahora con una mayor transmisión de mangas y animes de fácil acceso. No debemos olvidar que hemos crecido bebiendo de dibujos animados que resultaron ser anime. Quién puede olvidar los tormentos que tuvo que sufrir Marco para encontrar a su madre, lo inútil que era Nobita, la pista de fútbol interminable de Oliver y Benji, los panes de queso fundido de Heidi, las inacabables luchas de Goku, etc.

Estas series han sentado una base, que ha ido creciendo hasta moldear nuestra curiosidad por sus orígenes. Nos han invitado a descubrir un nuevo mundo que al final no dista tanto del nuestro. Los ideales son los mismos, pero en nuestro caso puede que pequemos de efusividad, ya que como es bien conocido por los extranjeros tendemos a dar más voces de las necesarias.

Somos distintos, pero con los mismos cimientos. Nuestra pasión por la comida es la misma, y al igual que nosotros disfrutamos de nuestros pinchos en un bar, ellos disfrutan, cerveza en mano, de algo parecido en sus izakayas. Distintas recetas, distintos condimentos, mismo entusiasmo.

Sin embargo, Japón también es modernidad y vanguardia, no olvidemos que es cuna de la robótica y de los Gundams. Su visión en películas como Ghost in the Shell ofrece una perspectiva distópica futurista, pero llena de referencias a sus orígenes sintoístas y budistas. Han sabido unir en perfecta armonía tradición y modernidad. Se han transformando con el paso de los tiempos en una sede del cosmopolitismo, en donde encaja perfectamente la juventud española.

Las nuevas generaciones han vislumbrado en Japón una cultura rica en matices para todos los públicos, que les permite mostrar su auténtico ser. Les hace disfrutar tanto de los videojuegos, como de su moda, su música... pero sobre todo de su idioma. Cada día hay más jóvenes dispuestos a aprender japonés como medio de acercamiento a la cultura nipona, y a pesar de sus kanjis no dejan de ganar adeptos. Han crecido las academias dispuestas a enfrentarse a sus silabarios con el objetivo de satisfacer a sus estudiantes, y es que Japón se ha transformado en un referente para todo lo nuevo y todo lo viejo. Su estética mezcla encajes con colores de neon a la vez que explora nuevos modelos para sus yukatas. Entrelaza patrones distintos para conseguir una estética que, a través del uso de los colores primarios, alcanza un refinamiento único basado en la unión de los opuestos.

Japón es el vínculo de los contrarios, y puede que por eso nos sintamos identificados con todo lo que representa. Es parte de lo que somos y de lo que queremos ser. Es una parte esencial de nuestra infancia que se ha introducido lentamente debajo de nuestra piel sin si quiera planteárnoslo para quedarse.

Elaborado por el equipo de comunicación de la Japan Week de Madrid

