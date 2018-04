DeVos revoca la guía contra la discriminación

La guía fue emitida por la administración de Obama en 2014

La secretaria de Educación de EEUU, Betsy DeVos, ha tenido reuniones para intentar revocar la guía que describe las obligaciones de las escuelas en cuanto a racismo y discriminación.

La guía, fue emitida por la administración de Obama en 2014, establece estándares para la capacitación y el desarrollo profesional del personal de la escuela sobre estereotipos raciales. La guía sirvió para crear un entorno de aprendizaje más seguro e inclusivo para los estudiantes LGBTQ, incluso sin mencionarlos específicamente. Y, sin embargo, el Departamento de Educación de DeVos está considerando deshacer todo eso. Muchas escuelas ya están prohibiendo a todos sus estudiantes transexuales usar los baños, una medida que hacía a EEUU un país avanzado por dar libertad para ir al lavabo o el vestuario en función del género con el que se identificaran.

El Gobierno de Trump se puso del lado de los Estados gobernados por republicanos que aseguraban que Obama se excedió en su poder al proclamar una norma que, aunque no tenía rango de ley, amenazaba con arrebatar fondos federales a las escuelas que no permitieran a los alumnos usar los baños de su elección. El 45 por ciento de estudiantes LGBTQ informaron haber recibido detención o suspensión y los alumnos transexuales tuvieron tres veces más probabilidades que los cisgénero de reportar que no completaron la escuela secundaria, según un informe de 2016 de GLSEN, previamente llamado Gay and Lesbian Independent School Teachers Network.

Los estudiantes LGBTQ son castigados desproporcionadamente por exhibiciones públicas de afecto, por hablar sobre asuntos queer o para formar protestas u organizaciones estudiantiles.

