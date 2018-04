Red Points lanza el primer curso digital gratuito sobre protección de marca online

Ofrece cursos online y certificación para detectar, validar y eliminar incidencias

En la víspera del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, Red Points, la solución inteligente contra la piratería de contenido digital y las falsificaciones online, lanzó un centro de aprendizaje online llamado Red Points Academy. La plataforma ofrece clases gratuitas sobre detección, validación y mitigación de la infracción de propiedad intelectual en Internet, así como un centro examinador que otorga un certificado personalizado a todos aquellos que realicen el curso y lo finalicen con éxito.

El lanzamiento ha sido liderado por Laura Urquizu, CEO de Red Points, y contó con la presencia de Dan Harris, fundador de la empresa Harris Bricken con sede en Los Ángeles. Harris también es fundador de The China Law Blog, mencionado por la revista ABA Journal en su lista de los 100 principales blogs legales de Internet: The Blawg 100 Hall of Fame.

El lanzamiento de Red Points Academy también contó con la presencia de Kevin Nugent, VP de Customer Success de IPfolio, el principal software de gestión de propiedad intelectual.

Según Laura Urquizu, CEO de Red Points, Red Points Academy es necesario "en un mundo donde cualquiera puede vender en Internet, y por tanto, verse también afectado por un uso indebido de la marca online.» «Ya no es un problema exclusivo de las grandes marcas. Las falsificaciones online siguen las tendencias observadas en el comercio electrónico. Los negocios en Internet se vuelven cada vez más específicos, dando la oportunidad a pequeñas empresas de prosperar y crecer en este ámbito. Pero los falsificadores también están atentos a estas historias de éxito. Necesitamos profesionales que cubran las necesidades de millones de marcas que están conquistando el espacio en Internet, porque lo hacen sin contar con la orientación profesional correcta en cuanto a protección de marca online. Red Points Academy ofrece innovación y colaboración en este sector, dos características comunes en nuestro ADN".

Urquizu cree que Red Points Academy es una iniciativa natural por parte de una empresa innovadora en un campo tan tradicional como el de la propiedad intelectual. "Las iniciativas educativas como ésta son una obligación para empresas como la nuestra. Red Points es pionera en el desarrollo tecnológico en relación con la protección de la propiedad intelectual, así que es importante compartir los conocimientos que hemos podido adquirir gracias a nuestra solución para protección de marcas. Es una tendencia que siguen todos los negocios con una fuerte presencia en el mundo online. Los cambios en Internet son tan rápidos que solo las empresas que siguen y trabajan en este ambiente a diario pueden mantenerse al día" enfatiza Urquizu.

Dan Harris, autor y fundador de The China Law Blog comentó que "las falsificaciones, la piratería y otros abusos de marca se extienden como un virus, sobre todo en el espectro online. Para todas aquellas personas que trabajan en el mundo de la propiedad intelectual es importantísimo conocer las últimas novedades en relación con la protección de las marcas, así como también estar al día de los falsificadores de propiedad intelectual. Esta iniciativa educativa que lanza Red Points ayudará a las empresas a tener la información necesaria para luchar contra las falsificaciones. Este es un gran paso hacia la democratización de la protección de la propiedad intelectual".

Kevin Nugent, VP de Customer Success, elogió la iniciativa y comentó que la propuesta de producir y compartir conocimiento es seguramente el camino que todas las empresas, sean tecnológicas o no, deben seguir. "Yo ya no la clasifico a Red Points como thought leaders, porque van más allá del trabajo de influenciar intelectualmente el sector. Yo lo llamaría action leaders: es una empresa que toma una iniciativa única en el sector y la consolida con Red Points Academy. Es seguramente un ejemplo para todas las empresas, dentro y fuera del ámbito de la propiedad intelectual"

Registro en Red Points Academy

Red Points Academy es un curso online gratuito para todos aquellos profesionales que quieran aprender más sobre las últimas tendencias en el mundo de la protección de marca online. Está destinado sobre todo a profesionales que trabajan en la protección de la propiedad intelectual y quieran ampliar sus conocimientos en referencia a este tema, así como a aquellos que se estén adentrando en el mundo de la propiedad intelectual y busquen bases sólidas en la materia.

El curso de Red Points de protección de marca online se divide en seis módulos, cada uno de los cuales contiene dos lecciones. Los módulos abarcan todos los pasos del trabajo de protección de la propiedad intelectual, incluyendo los fundamentos, tipos de infracciones y canales que se encuentran online, estrategias y prácticas recomendadas, automatización de protección de marca, notificación e inteligencia, así como un módulo centrado en las futuras tendencias del sector.

Certificación de Red Points Academy

Este programa de acreditación consiste en un curso de 12 clases. Cada sesión ofrece una serie de vídeos, así como recursos tradicionales que incluyen presentaciones y breves cuestionarios para evaluar el conocimiento del alumno.

Los vídeos y tests incluyen ejemplos de la vida real, de las amenazas a las que se enfrentan las marcas en redes sociales y plataformas online. El certificado también se emite sin coste alguno.

