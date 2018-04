actúaupm apoya a jóvenes innovadores en sus carreras de investigación

Lockey ha sido una de las ideas premiadas en el Programa de Emprendimiento UPM

Lockey es una cerradura electrónica inteligente, autónoma, de instalación sencilla y segura sin necesidad de carga por pilas, controlada por dispositivos móviles. Esta idea fue la ganadora de uno de los premios en el Programa de Emprendimiento UPM celebrados el 10 de abril. Se presentaron más de 500 ideas y solo 10 consiguieron el galardón que premia el carácter innovador, la solidez del equipo, etc. Enrique Garrote, uno de los partícipes de este proyecto, explica con mayor detalle en qué consiste esta idea.

¿En qué consiste esta idea llamada "Lockey"?

Lockey integra lo mejor de las cerraduras mecánicas convencionales, la sencillez, con lo mejor de la electrónica, la seguridad y la automatización.

El avance tecnológico en las últimas décadas ha sido impresionante y, sin embargo, las cerraduras que usamos siguen siendo las mismas que hace 20 años. Lockey hace suyos los últimos avances tecnológicos para aumentar la seguridad por encima de cualquier alternativa actual, integrando a su vez funciones inteligentes, como control desde los dispositivos móviles, llaves virtuales, notificaciones, etc.

Para el mundo industrial, esta idea sienta la base para la integración de los accesos dentro de la industria 4.0, permitiendo incrementar la seguridad a la vez que se estandariza la instalación y el control. Para el mundo industrial Lockey es lo que el plug-&-play ha sido para la informática.

¿Qué ventajas puede aportar en una situación de cotidianidad?

Quizá el paso más crítico a la hora de decantarse por cambiar la cerradura de casa es: ¿cómo la instalo? ¿Tengo que hacer obra? Y una de las principales ventajas de Lockey es precisamente su sencillez, ya que se instala como cualquier otra. No hacen falta cables ni pilas.

La única diferencia es que en el exterior de la puerta no habrá ninguna abertura. Ninguna cerradura que forzar. Tampoco necesitarás una llave, solo una tarjeta como la que usas para el gimnasio, para el transporte público o para pagar tus compras.

La ventaja más visual es la sencillez y comodidad que aporta; pero, para mí, la mayor ventaja es sin duda la seguridad. Existe un dicho popular que dice: "Quien quiera entrar lo conseguirá". Puede que Lockey no sea capaz de evitarlo (siempre pueden tirar la puerta), pero la diferencia es que podrás programar un aviso y estar al corriente de lo que pasa en tu casa cuando no estás.

¿Qué os ha llevado a empezar con esta iniciativa?

Investigando los distintos modelos de cerraduras mecánicas y aprendiendo sus principios de funcionamiento me fui haciendo consciente de lo inseguras que son. Cualquiera con ciertos conocimientos puede abrirlas en cuestión de segundos.

En ese momento empecé a investigar alternativas y me di cuenta que no existe la cerradura perfecta. Sin embargo, con el conocimiento que tenía en ese momento, no me pareció tecnológicamente imposible construirla.

¿Qué ha significado para vosotros poder optar a uno de los 10 premios frente a más de 500 ideas?

Para mí supone una gran validación. Me apasiona innovar, crear soluciones tecnológicas y optimizar las existentes, y en este camino de ensayo y error me surgen continuamente muchas ideas.

Me surgen tantas, que, en realidad, creo que mi fuerte no es tener ideas, sino descartar las que no sirven. Por ello, el hecho de que una organización con el prestigio de actúaupm, que cuenta con gente espectacular con una gran experiencia en la innovación, reconozca el valor de mi idea, para mí supone, no solo una gran validación de la misma, sino de la metodología interna que he adquirido para generar buenas ideas.

¿Por qué creéis que os habéis llevado un premio?

Creo que la idea cuenta con todos los pilares fundamentales para convertirse en un proyecto real e innovador

¿Qué opinión tenéis del resto de ideas que se presentaron?

Veo muchísimo conocimiento detrás de cada una de las ideas que se presentaron. Todas se apoyan en una fuerte base tecnológica que, entre otras cosas, muestra el potencial de las universidades españolas y, sobre todo, de la Universidad Politécnica de Madrid. Ojalá sus promotores sigan apoyándolas y todos podamos disfrutar dentro de unos años de su aportación.

¿Tenéis pensado seguir investigando en iniciativas de este tipo?

Me encanta innovar y, sin duda, seguiré haciéndolo hasta que se me agoten las ideas y espero que eso no pase nunca. No sé si en el futuro desarrollaré alguna iniciativa relacionada con la seguridad, pero lo que es seguro, es que seguiré innovando y aportando, sea en el campo que sea.

PUBLICIDAD