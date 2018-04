Cambridge lanza en España el examen de inglés para profesionales de la salud

Las pruebas están adaptadas a cada una de las 12 profesiones

Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido e Irlanda son destinos más populares para el personal médico, de enfermería y obstetricia que buscan desarrollar su carrera profesional en el extranjero. Sin embargo, se enfrentan al reto de demostrar que poseen las destrezas lingüísticas necesarias en lengua inglesa.

Para ayudar a conseguir este objetivo, Cambridge Assessment English, departamento sin ánimo de lucro de la Universidad de Cambridge, lanza en España OET (Occupational English Test por sus siglas en inglés), diseñado especialmente para profesionales de la salud que desean trabajar en países de habla inglesa.

OET es un test ampliamente reconocido en países como Australia y Nueva Zelanda, donde se utiliza en procesos de selección de personal sanitario. Recientemente, OET ha sido reconocido por NHS (National Health Service), GMC (General Medical Council), NMC (Nursing and Midwifery Council), NMBI (Nursing and Midwifery Board of Ireland) y MC (Medical Council of Ireland). De este modo, OET se convierte en la opción ideal para los profesionales de la salud que quieran trabajar tanto en el sector privado como en el Servicio de Salud Nacional en el Reino Unido e Irlanda.

Además de todos los países mencionados, cabe mencionar que OET también está reconocido en países como Dubái y Singapur, dos destinos que ofrecen condiciones muy atractivas para el personal sanitario.

Mario Ruiz Legido, Responsable de Reconocimiento de Cambridge Assessment English en España y Portugal, dijo: "lo que diferencia OET de otros test de nivel es que está especialmente diseñado para el sector sanitario. Se utilizan situaciones reales similares a las que se enfrentan los profesionales de la salud en su entorno diario".

El formato del test incluye diferentes partes, por ejemplo, las destrezas lingüísticas de una enfermera se evalúan simulando una situación real en la que un interlocutor asume el papel del paciente. Las pruebas de expresión oral y escrita son diferentes y están adaptadas a las 12 profesiones diferentes que se evalúan. Así, por ejemplo, las pruebas para enfermeros serán diferentes a las pruebas para evaluar a un fisioterapeuta.

OET se ha creado gracias a la colaboración entre Cambridge Assessment English y Austrialia's Box Hill Institute. El test se ofrecerá por el momento en España en Santiago de Compostela, Madrid, Barcelona y Granada.

