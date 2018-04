Dolores Gómez: "Lucho para que la tecnología sea un instrumento de inclusión social y educativa"

La tecnología es una de las herramientas que más usa en sus clases

Dolores Gómez es profesora de inglés en Santiago de Compostela. La metodología que usa en sus clases la ha llevado a ser elegida por profesores de todo el mundo para la obtención de una importante beca otorgada por Cambridge Assessment English, departamento sin ánimo de lucro de la Universidad de Cambridge.

¿Qué importancia está adquiriendo el aprendizaje de idiomas en la actualidad?

En la actualidad, y desde hace tiempo, el aprendizaje de idiomas se encuentra en pleno auge, aunque con un enfoque diferente. Con las pedagogías innovadoras que se están instalando en nuestro sistema educativo, se trata de que las personas sean capaces de usar la lengua para fines específicos y para permitir un desarrollo profesional y personal. Aprender idiomas, además, no sólo sirve para encontrar un trabajo o mejorar el que se tiene, que ya son objetivos importantes, sino que permite desarrollarse como persona y aún más, permite mejorar el funcionamiento del cerebro.

La tecnología tiene un papel predominante en la educación, sin embargo, posee ventajas y desventajas, ¿cuáles serían para ti estas a la hora de aplicarla a la enseñanza?

En mi opinión presentan muchas ventajas, sobre todo poder personalizar el proceso de aprendizaje. En este momento cualquiera que tenga acceso a un teléfono móvil con datos o una red wifi, puede construirse su propio itinerario como aprendiz. Aún así, se necesita mucho esfuerzo y tiempo, por lo que será más productivo si cuenta con un guía, un profesor, que le pueda orientar en este camino. La tecnología me proporciona la posibilidad de escuchar mi programa favorito de radio en el idioma o idiomas que estudio mientras espero en la consulta del dentista, (lo cual me permitirá también restar estrés a esta situación) me permite trabajar conjuntamente con un profesor en un documento escrito, aunque nos encontremos en ciudades diferentes. Las desventajas son que se puede perder el objetivo si no se consigue escoger bien las herramientas. El mundo de la tecnología va tan rápido que lo que hoy es puntero mañana ya está desfasado. Además, mi preocupación principal es la llamada "brecha digital" que surge de diferencias económicas, sociales, o simplemente por edad. Yo lucho especialmente por garantizar que la tecnología sea un instrumento de inclusión social y educativa.

Debido a las críticas que está generando la tecnología con los jóvenes, ¿cómo cree que hay que transmitirle el buen uso de estas herramientas a los alumnos?

Creo que la transmisión tiene que producirse a través y entre todos los agentes involucrados. No vale que los jóvenes tengan unas reglas y los adultos otras. Si un niño no puede usar su móvil en la comida, pero ve que sus padres responden una llamada mientras están viendo una película en familia, pienso que las reglas son inútiles. De igual manera, me parece que un profesor no puede pretender que los alumnos no usen Google de la misma manera que lo usa él. Creo que el buen uso lo debemos aprender todos, juntos y aplicar el sentido común. Con todo, los jóvenes se encuentran con unos riesgos desconocidos para los padres y educadores, y por supuesto para ellos mismos.

Me refiero a los peligros que plantea compartir información audiovisual con cualquiera o entre ellos mismos, sin tener en cuenta que esa fotografía ya nunca será solo suya, y que puede convertirse en un arma de bullying fácilmente.

¿En qué se basa el software con el que trabaja, Automated Speech?

Se basa en el reconocimiento de voz. Simplificando, se puede hacer que la máquina con la que trabajamos nos convierta lo que decimos en un texto escrito o al revés. En realidad, la usamos continuamente en nuestras vidas, cada vez que hablamos con una compañía telefónica por ejemplo. Esta tecnología ayuda a personas con problemas de visión, pero también con pérdida de oído. En el aprendizaje de idiomas nos ayudará cada vez más a evaluar el nivel de idioma, a trabajar con la pronunciación en definitiva a permitirnos trabajar con un idioma a nuestro ritmo y con una ayuda personal. Además, ayudará a los profesores a individualizar los planes de aprendizaje de cada alumno. Es un ámbito apasionante que ya está cambiando nuestras vidas.

¿Esta herramienta se adapta a todo perfil de alumnos? ¿Se podría utilizar en otras asignaturas o es exclusivamente para aprender idiomas?

En mi opinión se adapta a todos, simplemente cada uno la debe adaptar para su mayor beneficio. Para ello considero que es importante tener un guía que nos oriente, ya que a veces la sobre-información nos desanima y quizás ignoramos o evitamos herramientas que nos harían la vida más sencilla y el aprendizaje más efectivo. A mí me atrae especialmente para el aprendizaje de idiomas y para promocionar la inclusión educativa, pero se puede usar en cualquier otro ámbito, con resultados espectaculares, insisto, con una pedagogía clara y bien asentada en la investigación educativa.

¿Qué papel tiene la inteligencia emocional en relación con el aprendizaje de idiomas?

Esta pregunta merece una entrevista en sí misma. Digamos que las emociones son nuestras luces que nos dicen "Eh" "presta atención", "escucha", "no escuches", por lo que no sólo son importantes para el aprendizaje de idiomas, sino para el aprendizaje. Cuando aprendemos un idioma, también aprendemos sobre nosotros mismos, puesto que nos planteamos cuestiones que seguramente no analizamos en el día a día. Por ello, aprender un idioma es una apuesta segura para el desarrollo intelectual, social y personal.

¿Cree que la educación tradicional tiene que cambiar?

La educación tradicional tiene que cambiar pero también tendría que cambiar todo lo que la rodea. Se trata de un concepto que todos creemos conocer, porque juzgamos lo que hemos vivido. Pienso que los profesores en la actualidad hacen un gran esfuerzo para ofrecer una educación de calidad, sea o no tradicional, y pienso que es muchas veces la sociedad la que frena intentos de modificar costumbres adquiridas. Además, tampoco creo que haya que demonizar lo tradicional si funciona, de la misma manera que es bueno innovar cuando algo no funciona o se puede hacer mejor.

¿Cómo valora su experiencia en la Conferencia IATEFL? ¿Y su relación con Cambridge English?

Mi experiencia ha sido extraordinaria. Se trata del mayor congreso de profesores de lengua inglesa y solamente la posibilidad de poder intercambiar experiencias con profesores de Nepal, de Omán, de Brasil, de Pakistán, por poner unos ejemplos, es tan enriquecedora que la experiencia no puede ser sino maravillosa. Además ofrecí una ponencia sobre educación inclusiva, que acrecentó mi experiencia de aprendizaje. Cambridge English ha formado parte de mi vida desde que recuerdo, siempre he aprendido con y de sus materiales, como alumna y como profesional. En estos momentos están liderando la investigación en educación digital y en aplicación de herramientas digitales al aprendizaje de idiomas con un enfoque humanístico, es decir, la persona siempre es la protagonista y la tecnología le tiene que ayudar. Esto hace que yo admire todavía más su labor.

