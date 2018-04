PowerYou Xperience impulsa la empleabilidad de los jóvenes almerienses

El 47% de los puestos de trabajo que conocemos van a cambiar

Estudiantes y titulados universitarios han participado en la jornada PowerYou Xperience celebrada este martes 24 de abril en la Universidad de Almería gracias al patrocinio de la Fundación Cruzcampo. Los asistentes han podido disfrutar de una experiencia de empleabilidad única. De la mano de grandes expertos en recursos humanos han podido conocer los retos que plantea el futuro del empleo así como las competencias y habilidades más demandadas por las organizaciones en un entorno en constante cambio marcado por la transformación digital.

Human Age Institute, iniciativa impulsada por ManpowerGroup, y la Universidad Loyola Andalucía han sido las entidades promotoras de esta jornada que ha contado con el patrocinio de la Fundación Cruzcampo dentro de su apoyo al Talento del Sur. Desde ahora hasta final de curso, Human Age Institute celebrará otras cuatro jornadas PowerYou Xperience dirigidas a estudiantes y titulados universitarios y alumnos de Formación Profesional.

Maribel Ramírez Álvarez, vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Almería, ha sido la encargada de dar la bienvenida a los asistentes. A continuación ha tomado la palabra María García, directora de Empleabilidad de Human Age Institute, quien ha explicado que el objetivo de esta iniciativa sin ánimo de lucro impulsada por ManpowerGroup es "retornar a la sociedad todo el conocimiento como expertos en el mundo del empleo". "Os ofrecemos hoy una oportunidad única; queremos que conozcáis los retos del futuro del empleo para que vuestras decisiones os permitan alcanzar vuestros objetivos profesionales", ha asegurado.

Bajo el título Desarrolla tu Talento. The sky is not the limit, ha dado después comienzo la charla de Silvia Leal, experta en Transformación Digital de Human Age Institute y asesora de la Comisión Europea en materia de e-Liderazgo, e-Skills y Emprendimiento Digital. Leal ha asegurado que vivimos inmersos en lo que denominamos la cuarta revolución industrial y "cualquier revolución es un proceso traumático en el corto plazo que, en el medio y el largo, acaba mereciendo la pena".

Dicen las estadísticas que el 47% de los puestos de trabajo que conocemos van a cambiar o desaparecer en la próxima década y el 90% de los que se mantengan cambiarán radicalmente. Por eso muchos entienden esta revolución digital como un tsunami; de hecho, en los medios de comunicación y en muchas organizaciones este es un término que se utiliza de forma recurrente. Sin embargo, para Leal, esta revolución debe comprenderse como una oportunidad pues todavía "estamos a tiempo" de salir victoriosos. "Podemos elegir que pase el temporal o subirnos a la ola. Si apostamos por seguir adelante, debemos ponerle pasión a todo lo que hagamos y explotar la humanidad, que es lo que nos diferencia de los robots", ha asegurado.

Tras su intervención, ha comenzado la mesa de debate con representantes de Recursos Humanos de Cajamar, Cosentino y Monsanto. Estos han expuesto sus inquietudes y necesidades ante un mundo en constante transformación y han destacado la pasión, la iniciativa, la orientación a resultados y la capacidad de trabajo en equipo como habilidades clave en los perfiles junior.

Los estudiantes han participado después en talleres prácticos sobre cómo optimizar su curriculum en la era digital o cómo realizar un elevator pitch eficaz, es decir, cómo definir una propuesta de valor como profesional en un breve espacio de tiempo. Además, para finalizar la jornada, los alumnos han recibido asesoramiento personalizado para la construcción de su marca personal y han trabajado sus perfiles con expertos en selección a los que han podido plantear todas sus dudas a cerca de su futuro profesional.

