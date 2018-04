¿Son para chicos las titulaciones de ingenierías?

Muchos se preguntan si las competencias alcanzadas están determinadas por el sexo.

En la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León (ULE) había en el último curso cerca de 2000 alumnos matriculados, de los cuales el 20% eran mujeres. Si nos preguntamos por el resultado que obtuvieron en sus estudios podemos fijarnos, por ejemplo, en los premios extraordinarios de fin de carrera, y comprobaremos que en las ocho titulaciones que se imparten obtuvieron los premios cinco hombres y tres mujeres. Es decir, aunque se tiende a pensar que este tipo de estudios es más adecuado para los varones, fueron ellas las que ganaron casi la mitad, pese a que eran solamente la quinta parte de los alumnos.

Son muchos quienes se preguntan si las competencias alcanzadas o el éxito académico están determinados por el sexo. Pues bien, pese al anterior dato, que no deja de ser una anécdota, todo indica que no es así, es decir las capacidades y habilidades de las mujeres en carreras de ingeniería son iguales a las de los hombres.

Desde el punto de vista fisiológico, hombres y mujeres somos diferentes, como resulta obvio. En cambio, en el ámbito profesional las que somos diferentes somos las "personas", con independencia de nuestro sexo. Por ello, hombres y mujeres afrontamos nuestra labor profesional con mayor o menor acierto, dependiendo no solo de nuestras capacidades sino también de nuestra actitud. En este aspecto no hay ninguna diferencia entre hombre y mujer.

Tradicionalmente las profesiones relacionadas con la ciencia y la tecnología han sido desarrolladas en su mayor parte por el género masculino. Este es un hándicap social que es necesario revertir. En el seno de las familias, que son el reflejo de la sociedad, se van potenciando las vocaciones de los futuros profesionales ya desde niños y durante la adolescencia. Por eso es importante que todos asumamos que las mujeres pueden ser ingenieras y científicas, y que pueden desarrollar un trabajo con la profesionalidad que exige el desempeño de dicha actividad, para ganarse la vida perfectamente, de igual manera que los hombres.

Como medidas a adoptar por parte de las universidades, pienso que se debería dar más visibilidad a las actividades profesionales que desarrollan nuestras tituladas. No solamente las de aquellas que llegan a ocupar puestos muy importantes, y que se convierten en auténticas referencias en su profesión, tanto a escala nacional como internacional. En mi opinión, es necesario resaltar todas las ingenieras que, de una forma cotidiana, desarrollan las múltiples ocupaciones que este tipo de profesionales puede realizar.

Muchas veces tendemos a pensar en referentes de éxito para que sirvan de ejemplo a las generaciones venideras. Esta actitud es muy positiva, pero sin duda no todo el mundo puede sentirse identificado. Es por eso que deberíamos de dar visibilidad a aquellas mujeres que llevan años trabajando codo con codo con los hombres en sectores de la industria, la ingeniería, la docencia, etcétera, con absoluta normalidad, integradas y aceptadas, y sin que sea necesario que constituyan un 'ejemplo o modelo de éxito'.

No quiero acabar estas líneas sin decir que estoy en contra de todo tipo de discriminación, incluida la "positiva" para las mujeres. En mi opinión no soluciona ningún problema, más bien lo puede complicar. Tal como expliqué antes, las alumnas y los alumnos adquieren las mismas habilidades y capacidades a lo largo de sus estudios, por eso es importante que se compita en igualdad de condiciones. Ventajas diferenciadas por género en acceso y/o participación son ofensivas para la condición femenina que reclama igualdad y no compasión.

Elaborado por Mª Inmaculada González Alonso, Subdirectora de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León.

