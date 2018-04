El profesor Robert D. Holt analiza la biodiversidad desde la competencia entre especies

El profesor de Ecología en la Universidad de Florida Robert D. Holt impartirá este martes la conferencia "Natural Enemies & Biodiversity: Pros and Cons" a las 13 horas en la sala Charles Darwin del Campus de Burjassot-Paterna, con motivo del IX Memorial Peregrí Casanova y dentro de los actos por el 50 aniversario de los estudios de Biología en Valencia, según ha informado la institución académica en un comunicado.

El acto rinde homenaje a quien fuera catedrático de Anatomía de la Facultad de Medicina, introductor de las ideas evolucionistas y organizador del homenaje a Darwin en el Paraninfo de la Universitat de València en 1909.

Robert D. Holt sostiene que gran parte de la diversidad de la vida ha surgido de la lucha entre enemigos naturales (depredadores, parásitos, patógenos o herbívoros) y sus víctimas.

En ocasiones, la lucha entre enemigos naturales puede facilitar el mantenimiento de la biodiversidad (por ejemplo, evitando el crecimiento de una especie), aunque en otras circunstancias son los competidores naturales quienes pueden limitar la biodiversidad por el hecho que la mayoría de las especies tienen uno o más enemigos naturales.

Así, el investigador de la Universidad de Florida explicará la interacción entre competencia y muchos problemas ecológicos actuales, incluido el control de plagas agrícolas, la recolección, la conservación de especies en peligro y la dinámica de las enfermedades emergentes, según las mismas fuentes.

En su intervención del martes en el IX Memorial Peregrí Casanova, el experto en Ecología también analizará otros factores de los cuales depende la competencia entre especies vinculada al comportamiento individual y al contexto espacial y comunitario.

El Memorial Peregrí Casanova está organizado por el Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva y la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación-Cátedra de Divulgación de la Ciencia de la Universitat de València.

Los anteriores Memoriales Peregrí Casanova han contado con conferenciantes como la bióloga evolucionista Rosemary Gillespie (Universidad de California), Stanley L. Miller (University of California, San Diego), David M. Hillis (University of Texas, Austin), Francisco J. Ayala (University of California-Irvine), José Luis Sanz (Universidad Autónoma de Madrid), Rosemary y Peter Grant (Princeton University) y Roger Butlin (University of Sheffield).

