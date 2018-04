IMMUNE Coding Institute, el primer instituto de programación en España abrirá sus puertas en enero en Madrid

La oferta formativa se completa con Bootcamps especializados

Los especialistas en IT, en concreto los programadores, son y serán, uno de los perfiles profesionales más demandados durante los próximos años. En España, el sector IT tiene el privilegio de tener el segundo mejor ratio de empleabilidad con una tasa de empleo del 76%, sólo por detrás de los matemáticos y graduados en estadística (80%). Sin embargo, esta demanda creciente se ve desatendida por los actuales sistemas educativos. En España, las titulaciones universitarias relacionadas con el sector IT suponen únicamente un 1% del total y existe una tasa de abandono de más del 35%.

Para dar respuesta a esta demanda de profesionales por parte de las compañías de todos los sectores, abrirá sus puertas el próximo enero en Madrid IMMUNE Coding Institute, el primer instituto de programación de España. Con una innovadora oferta formativa, cuya metodología se basa en el aprendizaje de informática desde una aproximación práctica y pegada a la realidad de las organizaciones a través de la realización de proyectos reales y prácticas en empresas desde el primer año, IMMUNE pretende cubrir el vacío formativo para profesionales tecnológicos que hay hoy en España y Europa.

"Las compañías tienen hoy un serio problema para reclutar profesionales con perfil programador o CTOs, la demanda se ha multiplicado por tres, pero no el número de profesionales. IMMUNE nace para dar respuesta a esta necesidad y formar a los mejores programadores, CTOs y emprendedores IT" explica Juan Riva, Fundador de IMMUNE Coding Institute.

Los alumnos de IMMUNE estudian "coding" desde la ejecución de proyectos y trabajo en equipo, bajo el mentoring de grandes empresas, instituciones y profesionales del sector tecnológico en todo el mundo.

"Partimos de la base de que la tecnología siempre va por delante de las personas, evoluciona a gran velocidad y de que todo el conocimiento está en la red; esto hace que los modelos formativos tradicionales en materias tecnológicas estén caducos y permanentemente desactualizados. Por ello en IMMUNE apostamos por un modelo pedagógico 100% práctico en el que los alumnos aprenden a través de la ejecución de proyectos reales que les permiten adquirir conocimientos. La capacidad de un profesional para aprender a resolver problemas nuevos es lo más importante para una empresa a la hora de contratar estos perfiles técnicos, y eso es lo que enseñaremos en IMMUNE" explica Eduardo Cermeño, Chief Academic Officer de IMMUNE Coding Institute.

Las grandes corporaciones, demandantes de este perfil de profesionales, tienen un papel clave en el programa formativo y colaboran en la definición de proyectos a resolver por los estudiantes, así como empleando a los alumnos durante tres meses de prácticas cada año desde el primer curso. "En IMMUNE preparamos "coders2 que sepan desenvolverse en el mundo empresarial, por ello es clave que se enfrenten a la vida laboral desde el inicio de su formación y de la mano de las empresas líderes" explica Juan Riva, fundador de IMMUNE.

Además, este centro de formación combina el aprendizaje de la informática con contenidos relacionados con las Humanidades y Ciencias Sociales, como finanzas o psicología. "En IMMUNE formamos profesionales TIC con una visión holística de la empresa que sean capaces de entender las necesidades de negocio de los distintos departamentos de una organización y proponerles soluciones. No hay ningún programa formativo para estos perfiles técnicos que incluya la formación en estas áreas, lo que es clave para su futuro desempeño profesional" explica Ana Collado, directora de comunicación de IMMUNE.

IMMUNE Coding Institute cuenta además con Corporate Sponsors, como bancos, consultoras y empresas tecnológicas que apuestan por este modelo educativo y financian los gastos de matrícula de aquellos alumnos que superen los proyectos propuestos en el itinerario formativo.

Una oferta formativa para cada necesidad

La oferta formativa de IMMUNE Coding Institute consta de tres tipos de programas:

- Computer Enterpreneurship Program, una programa de tres años enfocada a preparar a los estudiantes para convertirse en profesionales completos de TIC con todas las competencias tecnológicas y habilidades sociales y empresariales demandadas en el mercado actual.

- Bootcamps, programas diseñados para profesionales que desean actualizar sus conocimientos en lenguajes de programación u orientar su carrera hacia la tecnología.

- Executive Management Courses, para aquellos ejecutivos que estén dispuestos a profundizar sus conocimientos en ciertos campos tecnológicos como la Inteligencia Artificial, Blockchain, Criptomonedas o Ciberseguridad.

Computer Entrepreneurship: pruebas de acceso

El proceso de admisión al Computer Entrepreneurship Program consta de 3 fases. La primera de ellas se realiza online y está disponible desde hoy en la web.

Quienes superen esta primera fase serán convocados a una segunda fase presencial, en la que durante una semana tendrán que realizar una serie de retos y resolver problemas de la misma tipología que los que componen el programa de Computer Entrepreneurship. Por último, los candidatos deberán superar una entrevista personal.

