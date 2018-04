The XR Date Formación: Las tecnologías inmersivas ya están ayudando a aumentar el éxito del aprendizaje

The App Date, el mayor evento sobre apps en habla hispana, ha evolucionado para convertirse en The XR Date, el primer ciclo de conferencias en España donde descubrir, comprender y experimentar las posibilidades de la Realidad Extendida (XR), un concepto que engloba Realidad Virtual, Aumentada y Mixta.

La tercera edición de este encuentro pionero, de carácter didáctico y abierto a profesionales y al público general con carácter gratuito, se celebró ayer jueves, 19 de abril, por la tarde, en Espacio Fundación Telefónica, bajo la temática de la formación. Y es que la Realidad Extendida tiene un enorme potencial transformador para la formación, tanto en el ámbito académico como en su vertiente más empresarial y técnica.

Javier Encinas, Head of New Commercial Proposition, Group Devices Unit en Telefónica, comentó que la VR incrementa en un 62% el éxito del aprendizaje y aumenta en un 74% la motivación del alumno, mejorando la experiencia en el aula en un 70% (fuentes: Forbes, Samsung y VR Brief). Así, ya existen numerosas experiencias en el aula como excursiones virtuales, fichas y modelos en Realidad Aumentada o espacios colaborativos inmersivos para educación a distancia que Telefónica ha puesto en marcha.

El directivo de Telefónica presentó en primicia a Play2Speak, una startup con base en Madrid que ha desarrollado una historia inmersiva en Realidad Virtual en la que no solamente puedes conversar en inglés con los personajes sino que, gracias a la Inteligencia Artificial (IA), los personajes te comprenden y reaccionan en función de tus frases. Al final del juego, obtienes un informe con datos para mejorar tu capacidad conversacional. Play2Speak ha sido premiada por Google y, como afirmó su CEO, Giuseppe Fantogrossi, "somos pioneros en desarrollar una aventura conversacional que mezcla VR e IA, en la que las cosas que pasan cambian en función de lo que va diciendo el usuario".

Otra gran referencia en el mundo de la aplicación de la XR a la formación es InMediaStudio, empresa pionera en este ámbito en nuestro país. Su CEO y socio cofundador, José Luis Navarro, habló sobre su proyecto Level5, un ecosistema de creación y distribución de contenidos en la nube que permite a los propios profesores generar, de forma muy sencilla, materiales inmersivos y altamente personalizados para sus clases.

En el ámbito de la formación más técnica e industria, contamos con el caso de Airbus. Agustín López, Software Tools & Innovation Team Leader de esta gran compañía aeronáutica, explicó que, desde el área de innovación en formación para pilotos y técnicos -que atiende a 2.000 alumnos al año en sus centros en España-, llevaban ya tiempo desarrollando modelos 3D con calidad fotorrealista de los aviones y su interior. Hace dos años, decidieron dar un paso adelante y trasladar ese gran repositorio de simulación 3D a Realidad Virtual.

