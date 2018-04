La UC3M gana el Econometric Game 2018

Por delante de la Universidad de Harvard (EEUU) y de la Universidad de Aarhus (Dinamarca)

Este evento, organizado por la Universidad de Amsterdam, a través de su asociación de estudiantes de Ciencias Actuariales, Econometría e Investigación Operativa, ha reunido a equipos de estudiantes de doctorado, máster o grado de 30 universidades europeas y americanas. El equipo ganador, del departamento de Economía de la UC3M, está compuesto por Miguel Ángel Cabello, Francisco Pareschi, Yuhao Li y Julius Vainora, estudiantes del Master in Economic Analysis y del doctorado en Economía.

En esta competición, los equipos analizan un caso de estudio que deben resolver en dos días y presentar en el formato de un artículo de investigación. Posteriormente, los diez equipos finalistas deben trabajar en un segundo caso durante un día más para exponer durante una sesión pública los resultados y métodos econométricos utilizados. El equipo presentado por la UC3M ha sido finalista en todas las ediciones desde 2007, excepto en una ocasión, y ha sido el ganador en tres ocasiones. "Parte de este éxito es atribuible a la formación en Econometría que reciben los estudiantes de postgrado del departamento de Economía de la UC3M", indica el catedrático de la UC3M, Miguel A. Delgado, que ha sido el preparador del equipo este año.

Los diferentes trabajos son evaluados por un jurado de reconocidos especialistas independientes. El caso general de este año trataba sobre los efectos del desempleo, tanto a nivel individual como agregado, sobre medidas subjetivas de bienestar y sus canales de transmisión. Se proporcionaban datos de sección cruzada para los años 1984, 1990, 1999 y 2008 del European Values Studies con 165.000 individuos y más de 1.300 preguntas en 20 países europeos.

Este año han participado las siguientes universidades: Aarhus University, Aix-Marseille School of Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam, Harvard University, Humboldt-Universität zu Berlin, KU Leuven, Leibniz Universität Hannover, Lund University, McGill University, Monash University, National Research University Higher School of Economics – Perm, New Economic School, Oxford University, Stellenbosch University, Toulouse School of Economics, Universidad del Rosario, Universiteit Antwerpen, Universiteit van Tilburg, Universidad Carlos III de Madrid, University of Bristol, University of Cambridge, University of Copenhagen, University of Florence, University of Illinois at Urbana-Champaign, University of Orleans, University of St. Gallen, University of Toronto, Vrije Universiteit Amsterdam y Warsaw School of Economics.

PUBLICIDAD