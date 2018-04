Dispositivos móviles seguros para los menores

Acuerdo entre GlobalNET Solutions e IMT Lázarus para ayudar a los profesores en el aula.

Internet es una herramienta necesaria en la sociedad actual. En la red existe una gran cantidad de material para el aprendizaje, por lo que la utilización de los dispositivos durante las clases es clave para el fomento de la competencia digital, que conlleva un uso responsable de ellos. Se trata, pues, de educar a los niños y de aportar seguridad a docentes, padres y menores.

on estas claves en mente, GlobalNET Solutions e IMT Lázarus han firmado un acuerdo de colaboración para ofrecer a la comunidad educativa soluciones que contribuyan a hacer una red que aporte más seguridad a los profesores en las aulas y mayor tranquilidad a las familias en los hogares.

GlobalNET tiene una larga experiencia en Educación y ofrecen un servicio 360º a los centros, donde acompañan a las escuelas en su transformación, impulsan la formación de los docentes en el desarrollo y mejora de la competencia digital, e innovan para dar las mejores herramientas a los menores y a los colegios.

Por su parte, IMT Lázarus es una herramienta cloud totalmente española de supervisión, ubicación, análisis y control sobre las comunicaciones que realizan los dispositivos, tanto en los colegios, como en las empresas y en el entorno familiar. Sus tres años de experiencia, con un crecimiento sostenido, hacen de ella un plus para colegios y familias.

En el acuerdo, la empresa del doble bumerán prestará los servicios de promoción, comercialización, distribución e implantación del producto IMT Lázarus y soporte de asistencia técnica del software a los clientes finales. Mientras que la corporación vasca, aportará el entorno de gestión global y su conocimiento de los modelos "one to one".

José Ramiro Martínez, CEO de GlobalNET, ha explicado que "las sinergias de los proyectos de GNS y IMT van muy de la mano; nosotros somos integradores, expertos en el cambio tecnológico y transformación digital dentro de los centros, y ellos son fabricantes de una solución muy demandada para la gestión y control de los dispositivos. Ambas empresas coincidimos en la visión de las necesidades del sector educativo. Estamos trabajando conjuntamente en dar la mejor propuesta de valor del mercado para que los proyectos que llevemos a cabo tengan éxito y cumplan con las necesidades de los colegios".

Daniel Martínez de Dios, CEO de IMT Lázarus, ha señalado, durante la firma del acuerdo, que las dos compañías "compartimos la misma filosofía. Para nosotros, uno de los aspectos más importantes en los centros educativos es la formación, la preparación, el análisis previo de la situación para abordar con éxito el modelo digital. Nuestra experiencia nos ha demostrado que muy pocas empresas son capaces de estar a la altura de las expectativas que muchos centros desean y una de las principales es GlobalNET Solutions".

PUBLICIDAD