CA Technologies se compromete a llegar a 50.000 estudiantes menores de 18 años hasta 2020

Para ayudar a cerrar la brecha de competencias técnicas y científicas en Europa.

CA Technologies (NASDAQ:CA) ha anunciado su ambición de llegar a 50.000 estudiantes europeos menores de 18 años hasta 2020 con iniciativas que les inspiren a considerar carreras futuras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) para hacer frente a la brecha de competencias.

Este objetivo se describe en el informe de responsabilidad social corporativa de la compañía "Inspiring the Innovators of Tomorrow" publicado recientemente, que subraya la escasez de personal con especialidades técnicas y científicas y cómo afectan los estereotipos de género.

Para que se produzca un cambio sustancial, se apunta a la necesidad de establecer lazos de colaboración entre organizaciones del ámbito educativo, público y empresarial. Algunos ejemplos de esto son:

- Jornadas con estudiantes: en España, los empleados de CA Technologies participan por tercer año consecutivo en el programa "Deploy Your Talents" de CSR Europe liderado en España por Forética, que va dirigido a estudiantes de secundaria. En esta última edición han participado 170 alumnos de institutos de Madrid y Barcelona. Las jornadas incluyen sesiones de debate sobre el papel de la tecnología, las oportunidades que ofrecen los estudios STEM, así como talleres prácticos sobre innovación en la sede de las oficinas de la compañía. Este programa se suma a otras iniciativas similares desarrolladas por empleados de CA Technologies en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y República Checa.

- Mayor participación de la industria: el programa "People Like Me" está diseñado para atraer a más niñas a las asignaturas y carreras STEM. Este programa forma parte de la campaña WISE del Reino Unido. CA respalda la expansión del programa a España, Alemania, República Checa, Francia e Italia, y ofrecerá talleres interactivos para familias y sus hijas, que impartirán empleadas de CA.

Además, CA es patrocinador y fundador de "People Like Me Goes Digital" junto con otras organizaciones. Este programa tiene como objetivo llegar a 200.000 niñas de entre 11 y 15 años en el Reino Unido.

- Jornadas para profesores de ciencias y tecnología. Los profesores de educación primaria y secundaria tienen una enorme influencia en la elección de estudios de sus alumnos. Las jornadas para profesores en el espacio empresarial les brindarán la oportunidad de conocer en primera persona las opciones abiertas a sus estudiantes. En 2018, CA Technologies llevará a cabo un proyecto piloto de jornadas para docentes en el Reino Unido y la República Checa. Entre otros temas, el programa incluirá una formación para combatir los prejuicios inconscientes, que ayudará a los docentes a reconocer su propio sesgo y entender cómo afecta en términos de estereotipos de género en el aula.

"La tecnología está cambiando la forma en que vivimos y las organizaciones se están transformando digitalmente para seguir siendo relevantes y competitivas", dice Marco Comastri, director general de EMEA de CA Technologies. "Para que Europa alcance plenamente su potencial digital, es preciso que los actores clave en educación, empresa y administración pública forjen lazos de colaboración para resolver la brecha crónica de competencias en materias STEM y, en particular, el desequilibrio de género".

En 2017, CA Technologies alcanzó un hito al llegar a más de 10.000 estudiantes menores de 18 años y más de 600 profesores en Europa. Mediante el programa Create Tomorrow los empleados de CA ofrecen voluntariamente su tiempo para mostrar a los estudiantes cómo son los trabajos en STEM y la relación entre los estudios y las oportunidades de carrera. Incluye la participación de referentes femeninos que comparten con las niñas su trayectoria profesional y tratan sobre las oportunidades que ofrecen las carreras STEM.

El programa europeo Create Tomorrow de CA Technologies, lanzado en 2015, gira en torno al compromiso de la compañía con la Coalición de Capacidades y Empleos Digitales de la Comisión Europea. CA Technologies es socio fundador de la Alianza STEM, promovida por European Schoolnet y CSR Europe desde 2017.

PUBLICIDAD