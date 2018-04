Curso online de ConsenSys Academy para desarrolladores de Ethereum regresa este verano

Desde su creación en 2017, ConsenSys Academy ha estrechado la brecha del conocimiento respecto a Ethereum, a través de una variedad de ofertas educativas únicas. Uno de sus programas más populares del año pasado fue un curso técnico que atrajo a 1.300 solicitantes de más de 95 países para tan solo 150 puestos.

El programa para desarrolladores regresará en junio, y las inscripciones abrirán el 16 de abril. El programa para desarrolladores 2018 es un curso completamente online, dirigido por mentores, nuevo y mejorado que fue creado junto a mayores desarrolladores de blockchain en ConsenSys. ConsenSys esta construyendo aplicaciones descentralizadas y varias herramientas para desarrolladores y usuarios finales, concentradas principalmente en Ethereum. El objetivo del curso es brindar a los desarrolladores expertos todos los conocimientos, las competencias y tutoría práctica que se necesita para convertirse en un desarrollador de Ethereum líder en la industria.

Las inscripciones están abiertas para 2.000 estudiantes y cierran el 4 de junio de 2018, a las 12 PM EDT. Las formaciones tradicionales no pueden seguir el ritmo de rápido desarrollo del ecosistema de Ethereum y el interés que existe para blockchain en general. ConsenSys, una de las mayores compañías de blockchain del mundo, sabe que existe una amplia demanda no solo para el aprendizaje de los principios de la tecnología blockchain, sino también para la ejecución técnica de Ethereum. Akshi Federici, directora ejecutiva de proyectos estratégicos, fundadora y responsable mundial de ConsenSys Academy cree que ConsenSys Academy será clave en los avances de la tecnología blockchain. "El espacio de la blockchain se está desarrollando rápidamente, y estamos ofreciendo formaciones prácticas para desarrolladores, para que no tengan que esperar a que las instituciones más tradicionales comiencen a ofrecer cursos. Y esto no se trata solamente de teoría - después de graduarse, serán inmediatamente capaces de desarrollar soluciones aplicables para satisfacer la alta demanda en el sector.

El curso para desarroladores 2018 de ConsenSys Academy busca candidatos que:

- Quieran adquirir las competencias que se necesitan para ser un desarrollador de blockchain listo para trabajar en la industria.

- Sean un POO (Programadores Orientados a Objetos) a gusto con Python, JS, HTML, Git.

- Vengan de diversos contextos: de estudiantes talentosos a desarrolladores expertos.

El curso comienza el 11 de junio, se impartirá al ritmo de cada estudiante a lo largo de 11 semanas, en la perspectiva que la mayor parte de los estudiantes lo terminarán en 9 semanas. Y requerirá 10-15 horas por semana.

El curso incluirá 4-5 exámenes a lo largo del curso y una evaluación de proyecto final. Se enseñará solamente en Inglés. Habiendo completado el curso, a cada diplomado se le entregará un certificado en Ethense . El costo del curso es de $1.000, pagado a través de PayPal Detalles de la beca.

