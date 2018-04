Más de 2.500 científicos de todo el mundo "orbitan" alrededor del centro de supercomputación ZCAM

El ZCAM es el único centro español de la red de nodos europeos.

Más de 2.500 científicos de todo el mundo han participado en la formación de alto rendimiento que realiza el centro de supercomputación "ZCAM" (Zaragoza Scientific Center for Advanced Modeling), ubicado en la Universidad de Zaragoza. Este centro aragonés de alto rendimiento ha favorecido además el desarrollo de investigaciones avanzadas de carácter interdisciplinar para el estudio de materiales mediante modelos teóricos y simulaciones por ordenador.

Desde 2011 hasta 2017, el ZCAM ha organizado hasta 27 talleres científicos, 26 cursos y tutoriales, y 6 congresos, ofreciendo una formación de excelencia. Para este año, están previstos otros diez eventos: siete cursos tutoriales o escuelas, dos "workshops", y una jornada orientada a investigadores locales en Aragón. De hecho, este calendario acaba de arrancar hace unos días con el curso "School on Kinetics and Dynamics of Chemical Reactions" y continúa esta semana con el curso "Computational Biochemistry".

El ZCAM es el único centro español de la red de nodos europeos integrados en una institución europea supranacional denominada CECAM (Centro Europeo de Cálculo Atómico y Molecular) y cuya sede central está en Lausanne (Suiza). El ZCAM es relativamente joven. Creado en 2010 mediante un acuerdo entre el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), la Diputación General de Aragón (DGA), y la Universidad de Zaragoza, se integra en el Instituto Universitario de Investigación en Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de la Universidad de Zaragoza.

"Uno de los principales objetivos del ZCAM" -señala su director, Adrián Velázquez Campoy, investigador ARAID del BIFI y especialista en Biotecnología y Biofísica – "es favorecer la internacionalización de los grupos de investigación aragoneses y fomentar su cooperación con el resto de la comunidad científica, facilitando el establecimiento de colaboraciones y redes de investigación que conduzcan a la solicitud de proyectos internacionales, y promoviendo especialmente la participación de los investigadores jóvenes (estudiantes de doctorado o de máster, investigadores post-doctorales)".

El propósito del ZCAM es llevar a cabo en el ámbito nacional los objetivos del CECAM: la promoción de la investigación sobre metodologías computacionales avanzadas y su aplicación a problemas importantes en áreas científicas y tecnológicas de frontera (Biotecnología, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Química, Ingeniería de Materiales, Química de Materiales, Química Médica, Medicina Física, Climatología, etc.).

Las metodologías basadas en cálculos y simulaciones computacionales son actividades científico-tecnológicas con una importancia y un interés crecientes en muchas áreas emergentes gracias a su capacidad de enlazar teoría y experimentación, extraer información inaccesible mediante experimentación, y analizar las cantidades ingentes de datos que se generan durante la actividad investigadora. El ZCAM fomenta la formación de alto nivel en distintas técnicas computacionales, así como su implementación y uso en plataformas de supercomputación.

El ZCAM actúa a dos niveles, uno nacional, fomentando la colaboración de los investigadores españoles involucrados en sus actividades, y otro internacional coordinándolos con el resto de los nodos del CECAM. Para ello, y en coordinación con el resto de nodos del CECAM, realiza talleres científicos y congresos que convocan a grupos especializados de investigadores líderes internacionales en sus disciplinas, organiza cursos y tutoriales teóricos y prácticos orientados a investigadores jóvenes (estudiantes de doctorado, investigadores-doctores en sus primeras etapas de la carrera investigadora), y participa en iniciativas supranacionales coordinadas o fomentadas desde el CECAM, tales como la solicitud de proyectos a entidades europeas.

El MINECO y la DGA apoyan económicamente el funcionamiento del ZCAM, y el Instituto BIFI de la Universidad de Zaragoza aporta tanto infraestructura científico-tecnológica como recursos humanos para el desarrollo de su actividad.

Alberto Castro, investigador ARAID del Instituto BIFI especialista en Física de Materiales y Física Computacional, ha sido director del ZCAM desde 2015, cuando sustituyó a Michel Mareschal, primer director del ZCAM, hasta diciembre de 2017. A partir de 2018 el nuevo director del ZCAM es Adrián Velázquez Campoy, investigador ARAID del Instituto BIFI especialista en Biotecnología y Biofísica.

