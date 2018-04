Fundación Once expone en Zaragoza el proyecto "Formación en diseño para todas las personas en las universidades"

El acto ha congregado a personas de veintidós países europeos.

Fundación ONCE ha expuesto en Zaragoza el proyecto 'Formación en diseño para todas las personas en las universidades', con el que se pretende introducir conceptos de accesibilidad universal y el diseño para todas las personas en los currículos formativos de los grados universitarios.

El proyecto se ha desarrollado junto con Crue Universidades Españolas y el Real Patronato sobre Discapacidad, y se ha contado con el apoyo de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (Acpua) y la European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) dentro del evento "Becoming global: 5 views on higher education and quality assurance" que ha tenido lugar en la capital aragonesa.

El acto ha congregado a personas de veintidós países europeos y en él también han estado representantes de Aneca y de las agencias autonómicas de calidad. En este marco, Fundación ONCE ha presentado el proyecto y su proyección europea a través de una visión social, con el objetivo de conseguir una educación universitaria de calidad, universal, accesible e inclusiva en las titulaciones universitarias y poder evaluarlas, valorando la inclusión de criterios y materias relacionadas con la discapacidad.

El objetivo del proyecto es que el alumnado universitario adquiera competencias en relación con la discapacidad: promover el aprendizaje de las competencias que el alumnado universitario debe adquirir para el ejercicio de cada profesión en su relación con las personas en situación de discapacidad – sus derechos, sus limitaciones funcionales y las necesidades de apoyo asociadas, etc.- para, así, dar respuesta con soluciones universales y específicas, emprender proyectos innovadores o de investigación, entre otros.

Hasta el momento se han redactado herramientas para los estudios universitarios en Arquitectura, Diseño, Ingeniería Informática, Telecomunicaciones, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Industrial, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Medicina, Pedagogía, Psicología, Trabajo Social, Ciencias Políticas, Enfermería, Farmacia, Periodismo, Sociología, Terapia Ocupacional, Turismo y Educación.

