Red Educa lanza la II edición del Concurso Educando para profesionales de la educación

Con el objetivo de fomentar el conocimiento y animar a compartir experiencias.

Comienza una nueva edición del Concurso Educando en el que cualquier docente y persona interesada en el mundo de la educación puede participar con su artículo. Hay diversos premios entre los que se encuentran cursos y másteres gratis y la publicación del artículo en la revista de tirada nacional Innovación Educativa, así como un certificado de publicación válido para las oposiciones

Con el objetivo de fomentar el conocimiento y animar a compartir experiencias relacionadas con el ámbito educativo, Red Educa lanza la II edición del Concurso Educando porque la educación es sin duda uno de los pilares fundamentales de la sociedad. El papel de los docentes, orientadores, directores y en definitiva, cualquier implicado en el proceso de enseñanza-aprendizaje es esencial para asegurar un aprendizaje significativo en el alumnado, por ello este concurso está abierto a toda aquella persona que desee publicar su artículo de cualquier tema relacionado con el ámbito educativo, aunque se valorarán positivamente todos los artículos que estén relacionados con la innovación educativa.

Los artículos que resulten mejor valorados se publicarán en el nuevo número de la revista Innovación Educativa (IE) de Red Educa, revista destinada a cualquier persona interesada en el mundo de la educación y cuya versión impresa llega en la actualidad a cientos de docentes y centros educativos de toda España. Esta publicación en la revista puede dar puntos en oposiciones al contar con el ISSN (Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas).

Estos son los pasos que se deben seguir si se quiere participar en el II Concurso Educando:

Paso 1: Registrarse en la Red Social Educativa de Red Educa. Publicar el artículo en el apartado 'Tablón'.

Paso 2: Compartirlo en las redes sociales con el hashtag #ConcursoEducando para poder identificarse como participante y conseguir 'me gusta' en la Red Social Educativa.

Paso 3: Enviar el artículo por correo electrónico a formación@rededuca.net con asunto CONCURSO RED EDUCA - Título del artículo - Nombre del autor.

Habrá tres tipos de premios:

Primer premio elegido por el jurado: El artículo escogido como el mejor por el equipo de expertos será obsequiado con 1000 euros en formación Red Educa. Además su artículo aparecerá publicado en la Revista de Innovación Educativa (IE) y el ganador recibirá su certificado de publicación.

Segundo premio: el artículo con más 'likes' dentro de la Red Social Educativa. El artículo que reciba más 'me gusta' dentro de la Red Social Educativa obtendrá una beca del 30% en cualquier curso o máster del catálogo formativo de Red Educa. Además, tendrá la opción de matricularse en uno de los cursos preselecionados de manera totalmente gratuita. Se debe recordar que solo contarán los "me gusta" de la Red Social Educativa de Red Educa, no cuentan los "likes" de ninguna otra red social. Además, este artículo también será publicado en la Revista de Innovación Educativa (IE) y el ganador recibirá su certificado de publicación.

Tercer premio: los 8 siguientes artículos mejor valorados por el jurado. Se publicarán en la Revista de Innovación Educativa (IE) y sus autores recibirán su certificado de publicación. Pero además de esto, se les obsequiará con una beca del 25% de descuento para cualquier curso o máster del catálogo formativo de Red Educa.

