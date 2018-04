IMB School, la escuela de negocios musical que marca la diferencia

Cuentra con docente experto en el área y con la colaboración de grandes organizaciones.

IMB School es la primera escuela de negocios del mundo dedicada exclusivamente a ofrecer formación para el desarrollo profesional en el sector de la música. Desde el año 2004, alrededor de 1000 participantes han cursado alguno de los programas creados por su Director, y más de 400 lo han hecho como estudiantes del postgrado que durante 14 ediciones ha dirigido en colaboración con la Universitat Pompeu Fabra. Además, cuenta con profesorado experto en la materia y con la colaboración de organizaciones líderes en distintas áreas del sector de la música. A partir de la edición 2018-19 IMB School impartirá su Postgrado en las instalaciones del Conservatori del Liceu con algunas actividades puntuales en la Sala Apolo de Barcelona. Jaume Colomer, Head of Innovation de IMB School, explica con mayor detalle en qué consiste esta escuela.

¿Cómo se encuentra el sector musical en la actualidad?

Con respecto al sector de la música grabada, nos encontramos de pleno en la era digital, donde las ventas de formatos digitales no solo superan a las ventas de formatos físicos, sino que cada año se distancian más. Gracias a ello, el mercado de música grabada ha logrado no estancarse y seguir creciendo año tras año.

Según PROMUSICAE, en España las ventas en formato digital superaron por primera vez a las de formato físico desde el año 2016.

A nivel global. De los ingresos digitales, el streaming es la mayor fuente de ingresos (59%) y sigue creciendo con mucha fuerza (según IFPI Global Report de 2017, en 2016 el streaming creció un 60.3% con respecto al 2015) a medida que ganan más suscriptores de pago (según datos del IFPI del año 2015, anualmente, un suscriptor de un servicio de streaming supone casi 40 veces más en ingresos de lo que supone un usuario basado en el modelo de publicidad).

Según IFPI Global Report 2017, en 2016, en todo el mundo había 112 millones de suscriptores de pago de alguna plataforma de Streaming, de los cuales (según PROMUSICAE, en 2016 España superó el millón de suscriptores de pago, y en 2017, ya hemos superado la barrera de los 1.5 millones de suscriptores).

Según IFPI Global Report 2017, por cada euro que genera un usuario en un servicio como Youtube, un usuario en un servicio como Spotify genera 20 euros (considerando también los usuarios de streaming basados en el modelo de publicidad).

De los ingresos físicos, el formato de vinilo sigue creciendo y el año 2017, según Nielsen Music, supuso un 14% de todas las ventas físicas de álbumes.

Si consideramos el sector de la música en vivo, sorprende que en 2016, por primera vez en España y según el Anuario de SGAE, la recaudación por festivales de música popular (113.5 Millones €) superaron a la recaudación por conciertos de música popular (111 millones €). Música popular incluye todos los géneros musicales excluyendo la clásica.

¿Qué aporta esta escuela de negocios a los músicos de hoy en día?

Varias cosas:

A- El primer punto a tener en cuenta es que una de las mayores amenazas que sufren los músicos de hoy en día es la desinformación y falta de conexión con el propio sector. Nosotros queremos transmitir todo ese conocimiento clave y hacer de puente con el sector a todos aquellos que quieran obtenerlo. Nuestro objetivo principal es mejorar la profesionalización de este sector. A medida que más personas se formen en este negocio, lograremos una mayor estabilidad y trato a los músicos de hoy en día.

B- El segundo punto es que en España faltan buenos managers que defiendan los intereses de los proyectos artísticos, y consecuentemente, de los músicos implicados en esos proyectos. Nosotros formaremos a los managers del futuro próximo.

C- El tercer y último punto es que para esta próxima edición 2018-19 nuestros alumnos, por equipos de trabajo, deberán desarrollar un proyecto artístico real de Barcelona (o alrededores) durante el año lectivo, contando con un presupuesto de 1500 euros que les daremos por proyecto, para que estos lo inviertan en la grabación, lanzamiento y promoción de un single, además de que ayuden a los artistas a definir mejor su marca musical y su estrategia para lograr más contrataciones en vivo. Esto se engloba dentro del IMB Artist Talent, que culminará posteriormente en el IMB Festival (un festival en la nueva Sala Apolo [2] donde todos los proyectos artísticos que pasen por el IMB Artist Talent tocarán en vivo) y luego el IMB Label (desde el que se lanzará un recopilatorio en formato físico y digital de todos los singles que salgan del IMB Artist Talent).

Vamos a abrir la posibilidad de que cualquier proyecto artístico de Barcelona o alrededores pueda presentar su candidatura a ser elegible para el IMB Artist Talent, pero serán nuestros alumnos quienes democráticamente (en equipos de 5) escojan al proyecto artístico que desarrollarán durante el año lectivo.

¿Qué perfil tienen los alumnos de esta escuela?

Una media de edad de 28 años graduados mayormente en carreras dentro de las ciencias sociales, humanidades, empresariales, económicas y políticas, y con algunos años de experiencia laboral. Muy equilibrado a nivel de mujeres y hombres. La mayoría de nuestros estudiantes son de España, a excepción de un 25% que provienen mayormente de Italia, Francia, Portugal, Colombia, Venezuela, Argentina, México y Brasil, entre muchos otros países.

Sobre el posgrado en gestión del negocio de la música, ¿qué conocimientos ofrece a los estudiantes a diferencia de cualquier otra formación musical?

A. Las formaciones musicales están normalmente focalizadas en enseñar la interpretación de un instrumento musical. Nosotros no enseñamos a tocar/interpretar ningún instrumento, sino que enseñamos todo el negocio que se genera alrededor de los contenidos y marcas musicales, para que estos luego sean capaces de desarrollarlo por cuenta propia. De manera que a nivel de conocimientos nos diferenciamos totalmente.

B. Si la pregunta iba en referencia a la diferencia con otras formaciones en negocio musical, diría que a nivel de conocimientos nos aseguramos de cubrir toda la cadena de valor del sector de la música e incluso nos acercamos a otros sectores que interactuán con el de la música (los que nosotros llamamos cross-sector) destacando nuestra aproximación a la tecnología alrededor de la música entre otras.

Sin embargo, si vamos más allá del conocimiento, nos diferenciamos mayormente por nuestra metodología Experienced Based Know-how y Learning By Doing. La primera en referencia a que nuestros conocimientos provienen de profesionales expertos del sector de la música y de nuestros partners oficiales, de manera que son una imagen muy fiel de como se está operando realmente en el sector de la música a día de hoy. La segunda y más diferencial, es que nuestros alumnos no solo aprenden de todo ese conocimiento transmitido por nuestro profesorado sino que tienen que aplicarlo en proyectos artísticos reales. De esta manera logramos la interiorización del conocimiento y el desarrollo de las habilidades/competencias necesarias para que estos puedan ser autosuficientes. El Learning By Doing se engloba entre otras cosas dentro del IMB Artist Talent, IMB Label y IMB Festival (explicado con más detalle en el 2.C de esta entrevista).

Otra de nuestras claras diferencias es nuestra conexión con el sector, empezando por nuestra relación con los partners oficiales (líderes en sus ámbitos) y acabando por un consolidado programa de prácticas extracurriculares. A lo largo de estos últimos 14 años se han firmado más de 300 convenios de prácticas con nuestros estudiantes.

¿Tienen que pasar alguna prueba de acceso para poder acceder?

El acceso es similar a lo que sería la prueba de selección de una empresa del sector de la música. Además de rellenar unos datos de manera online, solicitamos que se nos envíe un CV, una carta de motivación explicando la relación con la música y de los motivos por los que se quiere cursar este Postgrado, y por último hay que realizar una entrevista con el Director Académico del Postgrado David Loscos.

¿Qué titulación deberán haber estudiado para poder optar a entrar en este posgrado?

Tener un título de grado/licenciatura en cualquier ámbito.

Sin embargo, podemos considerar también a aquellos candidatos con una destacada trayectoria profesional independientemente de que dispongan de una titulación de grado/licenciatura.

¿Qué salidas profesionales tiene?

Casi un 68% de los alumnos que han realizado algún postgrado dirigido por David Loscos están actualmente trabajando en el sector de la música. Las salidas profesionales pueden variar desde todas las figuras del universo musical. Se puede trabajar por cuenta propia o cuenta ajena en:

* Agencia de management

* Agencia de comunicación (PR)

* Agencia de booking

* Promotora de conciertos

* Discográfica

* Editorial de música

* Sala de conciertos

* Estudio de grabación

* Entidades de gestión de derechos

* Distribuidora digital

* Plataforma de streaming

* Plataforma de video-streaming

* Medios de comunicación especializados (radio, prensa online/física)

* Despacho abogados especializados en el sector de la música

* Despacho gestores especializados en el sector de la música

A nivel internacional, ¿hay alguna escuela con la que se pueda comparar esta?

Si bien es cierto que existen escuelas de interpretación o producción musical que tienen algún curso sobre negocio musical, o que hay universidades que ofrecen algún programa en relación al negocio de la música; no existe ninguna escuela de negocios a nivel mundial especializada únicamente en el sector de la música. Somos los primeros y nuestro modelo educativo y metodología rompe con lo visto hasta el momento (ver más en la respuesta B a la pregunta 4).

Solo está presente en Barcelona, ¿está pensado abrirla en alguna ciudad más de España?

Por el momento, el 75% de nuestros estudiantes vienen de todas partes de España. Sin embargo, no estamos cerrados a la posibilidad de abrir en alguna ciudad más de España.

¿Cómo funciona el sistema de becas en esta escuela?

Para esta edición 2018-19 contamos con un total de 10 becas talento: 3 becas Sony Music, 2 becas Primavera Sound, 1 beca BMAT, 1 beca Conservatori Liceu, 1 beca IMB School, próximamente publicaremos 1 beca de AIE y 1 beca de AGEDI. Los requisitos de cada una de ellas pueden encontrarse aquí.

Las becas talento solo son accesibles a aquellos admitidos al Postgrado que hayan realizado su reserva de plaza antes del 6 de julio 2018, y por lo tanto, solo podrán lograrlo aquellos que hayan presentado su solicitud de admisión entre las 6 primeras rondas de admisión (el límite para realizar la solicitud online para la 6a ronda de admisión es el 7 de junio 2018).

Una vez realizada la reserva de plaza, se les enviará un link para que puedan presentar sus solicitudes a máximo 2 becas talento, siempre y cuando cumplan los requisitos que nuestros PARTNERS exigen.

El ganador de cada beca será escogido por el Partner que haya ofrecido la beca y será anunciado en nuestra web y de manera individual el 18 julio 2018.

PUBLICIDAD