La mayor liga europea de debate preuniversitario se ha celebrado en España

Es el torneo bilingüe, en español e inglés, con mayor participación del continente.

El pasado 13 y 14 de abril se ha celebrado la final de la II Liga de Debate Preuniversitario CICAE - UCJC en el Campus Villafranca de la Universidad Camilo José Cela, en Madrid. En tan solo dos ediciones, el evento se ha convertido en el torneo bilingüe con mayor volumen de participación de toda Europa. Más de 430 estudiantes de 3º de la ESO a 2º de Bachillerato han formado parte de los dos torneos clasificatorios, la mitad de estos jóvenes consiguió llegar a la última competición.

En total, 56 equipos, 35 en castellano y 21 en inglés, han estado presentes en el torneo final de la II Liga de Debate Preuniversitario CICAE – UCJC, la única en inglés y español. Finalmente, dos grupos del Colegio SEK Ciudalcampo, Susan B. Anthony y Cleopatra, se han postulado como los ganadores en ambas modalidades. La organización ha premiado a los vencedores con un viaje a Bruselas, para que conozcan las instituciones de la Unión Europea.

La segunda edición de esta liga ha contado con la participación de 26 colegios de toda España, que han conformado 87 equipos, 56 de ellos se han enfrentado a la competición en español y 31 en inglés. Los estudiantes de los 21 colegios clasificados al torneo final han protagonizado cerca de 100 debates, en los que se cuestionaba si debería eliminarse la prisión permanente revisable del ordenamiento jurídico.

Al igual que en los dos anteriores torneos, unos minutos antes de iniciarse cada debate, los jueces sorteaban qué equipo defendería sus posiciones a favor o en contra. Entre las 50 personas que han sido parte de los diferentes jurados, se encuentran oradores reconocidos por sus triunfos en certámenes de debate nacionales e internacionales. Todos ellos han tenido el papel de valorar a los equipos e indicarles aquello en lo que pueden seguir mejorando en cuanto a sus argumentaciones y elementos a la hora de comunicar sus posiciones.

En esta ocasión, la ceremonia de clausura ha estado presentada por Javier de la Puerta, director de los torneos en castellano y reconocido debatiente de nuestro país. En ella ha participado Antonio Fabregat, bicampeón mundial de debate, dos veces mejor orador del mundo y director académico de la II Liga de Debate CICAE- UCJC, Elena Cid, directora general de CICAE, Sonsoles Escribano, consejera directora de profesores de la Universidad Camilo José Cela, y John Gardyne, head of Drama and Perfomance de Trinity College of London.

En el acto de inauguración, como embajadores del torneo final, Antonio Garrigues Walker, experto penalista y presidente de honor del despacho de abogados Garrigues, y la presentadora de televisión Silvia Jato compartieron con todos los participantes sus impresiones sobre la iniciativa y les aconsejaron acerca de cómo dirigirse al público.

En palabras de Antonio Fabregat, "esta Liga ha conseguido un hito sin precedentes en la historia del debate pre-universitario en España. Ha reunido a más de 400 chicos para competir en dos idiomas distintos, con una ilusión y esfuerzo difícilmente igualables". Todo ello, afirma Antonio, "es un claro indicador de que nuestros jóvenes tienen interés por formarse en habilidades como oratoria y argumentación, y debería suponer una llamada de atención para que se considere la opción de incluirlas como parte de los programas curriculares".

En opinión de Elena Cid, "gran parte del éxito de esta competición se debe a su valor diferencial: la formación. La asociación ha buscado que esta iniciativa sea parte de la mejora de la educación en España". La directora general de CICAE afirma que la organización de la Liga ha acompañado a alumnos y profesores durante el curso, hemos acudido a todos los colegios participantes y les hemos proporcionado formación y material didáctico en oratoria, argumentación, debate y comunicación efectiva, herramientas útiles para su futuro educativo y profesional.

La II Liga de Debate CICAE – UCJC ha buscado acercar el mundo del debate a las aulas y afianzar el aprendizaje de los participantes en técnicas para hablar en público y debatir. Este proyecto ha estado apoyado por el patrocinio de Caser Seguros, SMART Tecnology, Trinity College of London y Vicens Vives.

