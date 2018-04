EAE Business School lanza el Máster en Análisis Económico del Derecho y Gestión Pública

El programa da la posibilidad de optar a un curso de especialización en la Harvard Law School.

EAE Business School lanza el Máster en Análisis Económico del Derecho y Gestión Pública, que proporciona formación interdisciplinar en derecho y economía, aplicada al mundo jurídico-legal y administrativo, dando un valor añadido a los profesionales que en su vida laboral trabajen en el análisis y aplicación de leyes y otros sistemas normativos, contratos, jurisprudencia y cualquier tipo de regulación.

El principal objetivo del AED es la búsqueda de la eficiencia en los sistemas legales y en otros mecanismos de organización social, como las instituciones y las políticas públicas. Por ello, las grandes firmas legales y de consultoría, las Administraciones Públicas y los organismos internacionales, demandan cada vez más este tipo de profesionales multidisciplinares capaces de desempeñarse en distintos ámbitos y de analizar las cuestiones que se les planteen conectando el razonamiento económico con el mundo del derecho.

Además, este máster ofrece formación aplicada en el área de la gestión pública, incorporando el concepto de eficiencia en el management de las Administraciones Públicas. Entre los contenidos del programa se encuentran el análisis y evaluación de políticas públicas y de los sistemas de gestión pública, lo que da a los graduados una mejor cualificación para desarrollar una carrera profesional en el sector público, en organismos del tercer sector o para integrar equipos de gobierno.

Un profesorado de excelencia

El claustro del máster está integrado por catedráticos de universidades nacionales e internacionales, así como altos directivos de la Administración Pública y profesionales del Derecho de reconocido prestigio, que aportan un modo de enseñar con una gran influencia de las universidades más prestigiosas del mundo como Harvard, Yale, Cambridge, Chicago, Columbia, entre otras.

Los directores del programa son Francisco Cabrillo y Rocío Albert. El profesor Cabrillo es Catedrático e imparte docencia de grado y postgrado en diversas universidades nacionales y extranjeras. Es uno de los economistas con mayor prestigio en España y ha ocupado altos cargos tanto en la Administración Pública como en el sector privado. Tiene una dilatada carrera académica y es autor de una extensa obra, publicada tanto en España como en el extranjero. Entre sus últimos libros destacan La Economía de la Administración de Justicia, Principios de Economía y Hacienda, Capitalismo y libertad: ensayos de política monetaria.

Por su parte, Rocío Albert es profesora universitaria y docente de grado y postgrado en universidades españolas y extranjeras. Es Doctora por la Universidad Complutense y LLM Master in Law and Economics por la Universidad de Hamburgo. Trabaja en el gobierno de Madrid donde ha desempeñado varios altos cargos, entre otros, Viceconsejera de Economía e Innovación, Directora General de Universidades, Directora General de Calidad en la Consejería de Educación. Es autora de numerosos trabajos académicos sobres temas de Economía, Derecho y Políticas Públicas y ha publicado en revistas de prestigio internacional. Coordina el Harvard Course in Law and Economics en la Universidad de Harvard.

Plan de estudio aplicado e innovador

El plan de estudio tiene 60 créditos que se distribuyen en distintos bloques temáticos: Análisis Económico del Derecho; Introducción a la Microeconomía; Herramientas de análisis estratégico; Gestión Pública; Análisis de Datos y Estadística aplicada a las Ciencias Sociales; Análisis de la Administración de Justicia y los procesos judiciales; Política de Defensa de la Competencia y Organización Industrial; y Políticas Públicas. Por último, los alumnos tendrán que realizar los Minors, asignaturas optativas no relacionadas con el área de conocimiento principal que fomentan la transversalidad del programa. Para obtener el título deberán presentar el Trabajo Final de Máster en el que se aplican todos los conocimientos, habilidades y competencias asimilados durante el programa.

El Máster de Análisis Económico del Derecho y Gestión Pública de EAE Business School es un máster oficial, regulado y acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), dependiente del Ministerio de Educación. Está homologado en los 47 países que integran el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y es homologable en los demás países extracomunitarios.

Curso de especialización en Harvard Law School

Los alumnos del Máster Universitario en Análisis Económico del Derecho y Gestión Pública podrán optar al Harvard Course in Law and Economics, un curso intensivo en análisis económico del derecho que se realiza anualmente en la Harvard Law School. El curso se lleva a cabo anualmente en octubre y se ofrece la posibilidad de realizarlo a los alumnos que hayan finalizado el curso lectivo del Máster. Para la admisión al mismo se tendrá en cuenta el CV del alumno, el expediente académico del MUAED y la experiencia académica o profesional en la materia. Se otorgará un certificado acreditativo del curso emitido por la Harvard Law School.

PUBLICIDAD