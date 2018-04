Estudiantes de medicina sacan a la luz el machismo en esta rama

El área de la salud se está viendo perjudicada por este problema.

A pesar de las múltiples medidas que se están llevando a cabo, tanto en el ámbito legal como en el social, el machismo sigue presente en muchas áreas de la sociedad. Son muchas las universidades que cuentan con un protocolo de acoso sexual con una serie de directrices que permiten enfrentarse al problema.

Sin embargo, si se analiza esta realidad de forma más concreta, uno de los campos que se está viendo más perjudicado es la rama de la medicina y, por tanto, los estudiantes y profesionales de la salud.

De esta forma, con el único objetivo de denunciar el machismo, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina abrió un buzón de denuncias anónimas para exponer las duras situaciones a las que se enfrentan. Entre algunos testimonios se encontraban el de un adjunto que bromeaba aconsejando que ante una violación es mejor relajar la pelvis, añadiendo "ya que estáis, disfrutad". La lista de comentarios se extiende con ejemplos como: "¿Qué vas a hacer esta noche? Recuerda que yo te pongo la nota". No sólo son conversaciones, también se suman situaciones incómodas como una práctica de exploración mamaria con aclaraciones de humor dirigidas a hombres.

La formación en igualdad de género del médico se adquiere desde que se comienza a estudiar, por lo que es vital detectar y neutralizar todo tipo de actitudes machistas en la Universidad.

La organización expresa que cada día las alumnas viven situaciones machistas en la que se pone en duda las habilidades profesionales y técnicas, cuestionando las decisiones, aspecto físico, etc. Añaden que se necesita una medicina de calidad y entre esto es indispensable que sea feminista, si no, no será.

Desde la División de Igualdad de Género de la CEEM indican que a pesar que los centros más grandes pueden ser más abiertos e inclusivos, no es algo que esté tan claro.

En lo que concierne a los colegios, según un estudio de la Universidad de Zaragoza, el clima en las aulas es bueno pero aumenta el rechazo de los alumnos ante los casos de acoso a la vez que se incrementa el acoso en las redes y en las actitudes machistas. No obstante se señala que la sensibilidad ante los casos de acoso es mayor y que también lo es la implicación de toda la comunidad educativa.

