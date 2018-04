La UPC School apuesta por las profesiones de futuro industria 4.0, emprendimiento y transformación digital

Diseñados para cubrir aquellas competencias más buscadas.

Especializarse en los perfiles profesionales más demandados por las empresas, de la mano de la universidad líder en tecnología e innovación, la UPC. Temáticas como la industria 4.0, la transformación digital y la innovación, el emprendimiento, el big data o la ciberseguridad centran los nuevos programas profesionalizadores de la UPC School, diseñados para cubrir aquellas competencias más buscadas en el mercado laboral.

Chief Digital Officer, la figura clave en el nuevo escenario 4.0

Entre estos programas, destaca el nuevo máster en Industria 4.0: Modelización, Simulación y Materialización, que preparará profesionales capaces de liderar e implementar las soluciones que revolucionarán la manera de organizar los medios de producción y logísticos (smart factories) en el nuevo escenario 4.0 . Este máster creará auténticos Chief Digital Officers (CDO), una figura también conocida como Jefe de la Transformación Digital, un nuevo perfil profesional híbrido que será muy demandado en los nuevos organigramas empresariales. Medios como la revista Fortune recogen la demanda imparable de estos nuevos perfiles profesionales híbridos (Hybrid Jobs). La llamada convergencia OT/IT (Operations Technology/ Information Technologies) es uno de los grandes retos de la industria 4.0 y la transversalidad de sus profesionales, uno de los signos del tiempo actual.

También en octubre se iniciará el nuevo máster en Digital Entrepreneurship. Se trata de un programa impartido y mentorizado por reconocidos emprendedores que ayudarán a otros emprendedores a crear o consolidar su startup con las mejores garantías de éxito, con un acompañamiento integral que incluye desde la creación de la idea, la incubación y la aceleración en el centro de coworking B-Combinator hasta la fase final de implementación real en el mercado. Cuenta con la dirección académica de Erik Brieva, CEO de Strands, emprendedor múltiple y ejecutivo de diferentes empresas innovadoras, y de Pere Botella, doctor en Informática y catedrático del departamento de Ingeniería de Servicios y Sistemas de Información de la UPC.

La UPC School y el Polytechnic Institute of Bragança crean el máster en Business Innovation and Happiness. Este nuevo programa ofrecerá herramientas y competencias a aquel profesional o emprendedor que esté abierto al nuevo estilo de gestión de las empresas del futuro, que propone organizaciones menos jerarquizadas, orientadas a proyectos y con una visión globalizadora e innovadora de los negocios y que apuesten por la felicidad como generadora de valor y competitividad para la organización. El alumno obtendrá una doble titulación: de máster propio por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y de máster oficial por el Polytechnic Institute of Bragança (IPB).

El analista de datos

El máster en Big Data Management, Technologies and Analytics llega a su segunda edición para especializar profesionales capaces de capturar y analizar grandes volúmenes de datos y transformarlos en información de valor para la toma de decisiones. El crecimiento exponencial del Big Data y sus múltiples aplicaciones en el terreno de los negocios hacen que el perfil de experto en Big Data o data scientist sea una de las profesiones con más futuro del sector tecnológico. Así lo demuestran datos publicados por Randstad, que asegura que el especialista en Big Data será uno de los profesionales más demandados este año, y de otros como el portal de empleo Indeed.com, que indican que en sólo en dos años los puestos de trabajo relacionados con el Big Data han crecido un 15.000%.

El experto en diseño y gestión de la ciberseguridad También se consolida el máster en Cybersecurity Management, que cubre la demanda de expertos en el diseño y gestión de seguridad en la red, un ámbito en pleno crecimiento que prevé la creación de 825.000 puestos de trabajo cualificados durante la próxima década, según la informe de INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad).

El impulsor de la transformación digital

También surgen dos nuevos posgrados para el próximo curso académico. En el área de Tecnologías de la Información y la Comunicación, el nuevo posgrado en Digital Business Transformation: Strategy and Implementation, con el que se aprenderán estrategias y habilidades para diseñar, ejecutar y liderar con éxito la transformación digital en empresas y organizaciones.

En el área de ingeniería, se crea el posgrado en Ingeniería en Seguridad Industrial y Ambiental, con el que se conocerá a fondo el marco de seguridad industrial y medioambiental y cómo aplicarlo a cada caso concreto, un aspecto esencial para garantizar el buen funcionamiento de cualquier actividad del sector.

Además, si se formaliza la matrícula antes del 30 de junio, se podrá obtener un 10% de descuento en una amplia selección de más de 70 másters, posgrados y cursos de la UPC School.

PUBLICIDAD