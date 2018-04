El rector de la Universidad de Murcia "Debemos garantizar que nuestro trabajo se desarrolla dentro del marco legal"

El primer objetivo es que la financiación "cubra el techo de gasto".

El nuevo rector de la Universidad de Murcia (UMU), José Luján, ha apostado este martes, durante la lectura de su discurso de investidura, por ser "cumplidores de la ley" como institución de un Estado de Derecho y por "mantener y defender el principio básico de confianza de los ciudadanos en una de sus instituciones cardinales".

"Debemos garantizar que nuestro trabajo se desarrolla dentro del marco legal que nos rige", ha señalado Luján durante la lectura en el acto de posesión, que ha estado presidido por el jefe del Gobierno regional, Fernando López Miras, y que se ha celebrado en el salón de actos de la facultad de Economía y Empresa con un auditorio que contaba con su aforo completo.

Luján, en su discurso a la comunidad universitaria, ha considerado que "tenemos la obligación de justificar y explicar nuestras decisiones" y ha estimado que la universidad pública "ha de ser ejemplo ante la sociedad de rigor y probidad. Como institución hemos de ser abiertos, transparentes y socialmente responsables".

En un contacto previo con los medios de comunicación y al ser preguntado por la situación del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, Luján ha señalado que es un caso "aislado" que "lamentablemente ha hecho que se cuestione la probidad de las universidades en general, y de las universidades públicas en particular".

Frente a ello, Luján cree que la universidad pública debe "alzar la voz" y decir que en la universidad "se trabaja muy bien y hay controles". Ha considerado que "un caso aislado no puede entenderse en ningún caso como una mala praxis en las universidades públicas". En particular, ha señalado que conoce bien a la UMU y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y en ellas asegura que no hay mala praxis.

"Lo que tiene que ocurrir", según el rector de la UPCT, Alejandro Díaz, es que "se sepa todo" cuanto antes y que, si alguien ha cometido un error "asuma sus consecuencias" para cortar el asunto "de raíz" y no se extienda.

Al ser preguntado por las premisas en materia de financiación de la UMU, el nuevo rector ha señalado que el Plan de Financiación Plurianual tiene un periodo de vigencia desde 2016 a 2020, por lo que el nuevo Plan "tiene que empezar a negociarse ya". El primer objetivo del nuevo equipo rectoral es que la financiación que recibe actualmente la institución docente de la Comunidad Autónoma "cubra el techo de gasto".

"La subvención nominativa tiene que alcanzar el techo de gasto", tal y como ha defendido Luján, quien ha indicado que ahora debe "seguir desarrollando una política que permita reforzar nuestras plantillas con personal docente e investigador, que está enormemente deteriorada tras la crisis". De la misma forma, ha apostado por resolver problemas que tiene la plantilla de personal de administración y servicios, que cuenta con una interinidad que roza el 40 por ciento.

Al ser preguntado a este respecto, el presidente de la Comunidad se ha mostrado "convencido" de que el nuevo plan de financiación será bueno. A este respecto, ha recordado que el Plan actual, con más de mil millones de euros destinados a las universidades públicas de la Región, "fue uno de los pioneros a nivel nacional".

Pues bien, López Miras se ha mostrado convencido en que se logrará un nuevo plan que "no sólo sea igual sino que, si es posible, sea incluso mejor que el actual", aunque ha reconocido que "es difícil" porque el que hay es "muy bueno". No obstante, ha asegurado que "pondremos lo mejor de nosotros mismos para intentar mejorarlo".

En este sentido, López Miras ha garantizado que el nuevo plan dotará la misma financiación y las mismas posibilidades de utilizar el techo de gasto. "En lo que ya se ha puesto en evidencia que ha sido positivo para la UMU y para la Región, no se va a retroceder", ha garantizado, porque "lo que funciona no hay que cambiarlo".

Luján ha considerado que es un día de "alegría, ilusión y responsabilidad" tras una campaña "dura e intensa". Su intención es "sumar" a su proyecto a todos los miembros de la comunidad universitaria y pretende resolver las "dificultades" que tiene actualmente la UMU en el ámbito docente y de investigación. "Sobre todo, vamos a intentar proyectar nacional e internacionalmente a la Universidad de Murcia", ha destacado.

"Hay retos y hay desafíos en el mundo global, con la revolución tecnológica, con las desigualdades, y una universidad pública tiene que estar ahí", ha destacado Luján, quien ha señalado que lo primero que hará será crear un vicerrectorado de Investigación, y apuesta por "seguir trabajando muy bien en lo que tiene que ver con la internacionalización de la docencia".

"Nuestros estudiantes tienen que salir y tenemos que recibir estudiantes extranjeros", según Luján, quien cree que también hay que insistir "muchísimo" en la internacionalización de la investigación.

En cuanto a los máster online y semipresenciales, Luján ha considerado que "tenemos que reforzar la docencia online y utilizar los nuevos recursos de la innovación educativa para llegar más y mejor", pero cree que "tiene que hacerse necesariamente con los adecuados controles que exige el rigor de una docencia universitaria que tiene que ofrecer a la sociedad la confianza propia de la misma".

El presidente de la Comunidad ha querido agradecer el trabajo del ex rector José Orihuela al frente de la institución docente, y ha destacado que Luján va a tener "todo el respaldo del Gobierno de la Región de Murcia". El nuevo rector "se convierte a partir de hoy en un aliado de la Región del futuro, de la libertad, del talento y del conocimiento", ha remarcado.

"Luján se convierte en un aliado del millón y medio de murcianos, para que sigan teniendo en la UMU ese referente de prestigio, de calidad y un lugar en el que encontrar esa sintonía entre universidad y empresa; en el que la investigación y el conocimiento se pongan al servicio de la sociedad; o en el que cualquier murciano pueda encontrar un lugar en el que desarrollar su conocimiento y su talento", ha remarcado.

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha mostrado su colaboración con el nuevo rector y su respeto a la universidad pública, que ha definido como el "buque insignia" y "portal de la sabiduría de la Región". Ha dicho tener un "magnífico" recuerdo de Luján, que fue su profesor de Derecho del trabajo, con quien sacó una matrícula de honor, y le ha deseado "la mejor de las suertes".

El secretario general de Podemos en la Región, Óscar Urralburu, se ha comprometido a trabajar con Luján para hacer de la UMU una universidad "con más calidad, con más recursos y también con más transparencia, porque es necesario visto lo visto en las últimas semanas". El objetivo es "garantizar que la calidad que demanda el alumnado llega a nuestras aulas", así como "mejorar las condiciones del profesorado".

Ha defendido que este compromiso "se tiene que trasladar tanto a la futura Ley de Universidades como al modelo presupuestario", y cree que "hace falta eliminar ese techo de gasto que limita el crecimiento de nuestras universidades".

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha recordado que Luján fue precisamente profesor suyo de derecho laboral y ha destacado que "gracias al Plan Plurinacional de Financiación de las universidades públicas que impulsó Cs, no deberá preocuparse durante cinco años por contar con una financiación mínima que garantice que pueda llevar a cabo su labor investigadora y docente".

