La Universidad Europea de Madrid recibe el máximo reconocimiento de "Exercise is medicine (EIM on campus"

Identificada como "Gold Level Campus" por la entidad certificadora.

La Universidad Europea está comprometida con el fomento de la actividad física en la sociedad, tanto a través de la investigación y el impulso de la consideración del ejercicio físico como herramienta de prescripción médica, como mediante la implicación de su comunidad universitaria en el fomento de hábitos de vida saludable. Fruto de este compromiso, la Universidad Europea de Madrid ha recibido el máximo reconocimiento (Gold Level Campus) de "Exercise Is Medicine on Campus".

"Exercise Is Medicine" (EIM) es una iniciativa global de salud del American College of Sport Medicine (ACSM) que tiene como objetivo lograr la prescripción del ejercicio físico en el sistema nacional de salud. Dentro de este proyecto se enmarca "EIM on Campus", que, través de las instituciones educativas, busca contribuir a la integración multidisciplinar de profesionales sanitarios y profesionales en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte a fin de lograr una prescripción de ejercicio adecuada. En esta línea, el reconocimiento como Gold Level Campus respalda expresamente los esfuerzos realizados por las instituciones educativas para implementar las propuestas de "Exercise Is Medicine". Así, en el caso concreto de la Universidad Europea de Madrid, EIM ha tenido en cuenta en su valoración las actividades colaborativas realizadas entre las áreas de ejercicio físico, salud y otras disciplinas para lograr que los objetivos de esta iniciativa global se trasladen a todos los miembros de la comunidad universitaria para que promuevan y practiquen un estilo de vida activa y saludable a fin de impactar en la prevención de enfermedades crónicas.

Tal y como indica el decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFyD), Francisco López Varas, este reconocimiento ha sido posible "gracias al trabajo conjunto realizado por la Universidad Europea a través del Servicio de Prevención y Promoción Deportiva, el complejo deportivo, las facultades de CAFyD y de Ciencias Biomédicas y de la Salud; y la Escuela de Doctorado e Investigación". "Gracias a este esfuerzo por implicar a toda la comunidad universitaria para que conozcan, compartan y adopten los principio de EIM, nos hemos convertido en una de las dos únicas universidades españolas con este reconocimiento", añade.

Líderes en el fomento de la actividad física

Este reconocimiento como Gold Level Campus se suma al proyecto Campus Saludable de la Universidad Europea, así como al que ya otorgó hace un año "Exercise Is Medicine" al Máster Universitario en Actividad Física y Salud de la Escuela Universitaria Real Madrid - Universidad Europea; y demuestra así el liderazgo de la Universidad en la defensa de la actividad física como herramienta para el fomento de la salud.

En concreto, el respaldo al título oficial de la Escuela Universitaria Real Madrid – Universidad Europea obtenido en 2017 respondió a la valoración del programa del Máster por parte del Comité Nacional de "Exercise Is Medicine Spain" (EIM-S). El título se convirtió así en una de las primeras titulaciones de postgrado con este reconocimiento en España.

Lidia Brea, directora del postgrado, profesora de la Facultad de CAFyD e impulsora de la calificación como Gold Level Campus, afirma que "conseguir el respaldo de "Exercise Is Medicine" supone un gran aval en relación a la calidad de nuestros programas y demuestra el compromiso de la Universidad Europea con la promoción del ejercicio físico en el sistema nacional de salud, a través de un trabajo integral y multidisciplinar que implique a médicos, fisioterapeutas, graduados o licenciados en Ciencias de la Actividad Física y la Salud, nutricionistas, biólogos y fisiólogos".

PUBLICIDAD