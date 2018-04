Abierta la convocatoria de los XIII premios de investigación L'Oréal-UNESCO para científicas, dotados con 75.000 euros

Cada premio (se concederán cinco) está valorado en 15.000 euros.

L'Oréal España ha abierto el plazo de inscripción de la XIII edición de sus premios de investigación L'Oréal-UNESCO "For Women in Science", galardones que están dotados con un total de 75.000 euros.

Cada premio (se concederán cinco) está valorado en 15.000 euros e irá destinado a la financiación de los proyectos de investigación en el área de las Ciencias de la Vida, desarrollados en un centro de investigación por científicas españolas menores de 40 años durante 2019.

Entre los requisitos para la concesión de los premios destacan la calidad científica del proyecto, además de la trayectoria y méritos de la investigadora que lo desarrollará.

También se valorará la labor del centro por difundir la investigación realizada por mujeres, así como la promoción de la ciencia entre las más jóvenes.

Los proyectos serán analizados por una comisión técnica de evaluación paritaria y, a continuación, por un jurado que determinará los cinco premios que se anunciarán en los próximos meses.

El plazo para presentar candidaturas para las becas permanecerá abierto hasta el 27 de mayo (inclusive) a través de este enlace.

El objetivo del programa L'Oréal-UNESCO "For Women in Science" es dar visibilidad al trabajo de las científicas y alentar las vocaciones por la investigación entre las más jóvenes.

A lo largo de los trece años de historia de los premios a la investigación en España, el programa ha apoyado a 57 científicas españolas con casi un millón de euros. En todo el mundo, "For Women in Science" acaba de celebrar su XX aniversario con el lanzamiento de la "Liga Masculina de Científicos For Women in Science".

PUBLICIDAD