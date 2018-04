Fundación Santa María la Real lanza un nuevo MOOC para la búsqueda de trabajo

El título es: "La búsqueda de empleo en el nuevo mercado laboral".

El programa de orientación laboral "Lanzaderas de Empleo", creado, gestionado e impulsado por la Fundación Santa María la Real, cumple cinco años. La entidad quiere celebrar el bagaje acumulado en este tiempo, los conocimientos generados y los buenos resultados obtenidos: más de 450 lanzaderas impulsadas por todo el país, con más de 9.000 participantes y una media de inserción laboral que supera el 50%.

La fundación prepara este año un calendario de actividades para celebrar esta efeméride. No en vano, con motivo de este cumpleaños, la entidad pone en marcha un nuevo MOOC (Massive Open Online Course) o curso on line abierto para seguir apoyando a personas desempleadas en su camino de acceso al mercado laboral.

"La búsqueda de empleo en el nuevo mercado laboral" es el título del nuevo MOOC, de carácter gratuito y disponible desde hoy mismo en la plataforma de formación Udemy. Consta de 7 módulos y 15 vídeos, con una duración total de 10 horas para analizar las coordenadas del nuevo mercado laboral, global y cambiante; conocer nuevos modos y estrategias de búsqueda de trabajo; adquirir herramientas prácticas para trazar un plan de acción para dicha búsqueda y manejar las claves esenciales en el contexto digital. (Al final se ajunta listado de los módulos y contenidos concretos)

Además de las lecciones en vídeo, cada módulo contiene una serie de preguntas y ejercicios que el alumnado deberá realizar posteriormente, con su evaluación correspondiente, y que permitirán mejorar su empleabilidad en la coyuntura actual.

Personas destinatarias

Está dirigido a personas que están en búsqueda activa de trabajo; personas que quieran mejorar su empleabilidad o profesionales dedicados a la orientación profesional que quieran conocer nuevas pautas, herramientas y técnicas en la búsqueda de trabajo para seguir apoyando a este colectivo.

Experiencia de Lanzaderas

El curso está diseñado e impartido por cuatro profesionales de Fundación Santa María la Real, desde la experiencia acumulada en los cinco años de gestión del programa Lanzaderas de Empleo. Concretamente, los profesores son Álvaro Retortillo Osuna, director del programa Lanzaderas de Empleo; Rocío Pérez Guardo, responsable de Metodología del programa; Isabel Campo, responsable de Formación, y Natalia Serrano Serrano, responsable de Voluntariado y Alianzas.

Nuevas coordenadas

"El avance de la tecnología, las nuevas formas de relación con la empresa, el creciente trabajo por proyectos, la caída o transformación de profesiones tradicionales o la aparición de otras nuevas ha transformado por completo el mercado laboral. Es muy distinto a lo que conocíamos, ahora pasa a ser más global y en continuo cambio. Si el mercado se transforma, la forma de buscar trabajo también ha de hacerlo y hemos de adaptarnos a estas nuevas coordenadas. Por eso creamos las lanzaderas, y por eso seguimos reforzando nuestra actividad ahora con este nuevo MOOC, que se suma al que ya hicimos con la plataforma Google Actívate en 2014, con un gran ´éxito de participación", explica el Director del Área de Empleo y del programa Lanzaderas en la Fundación Santa María la Real, Álvaro Retortillo Osuna.

