La UB acoge la presentación pública de la asociación de ex rectores Colectivo Laude

Las reflexiones de este colectivo giran en torno a la función de la universidad.

Buena parte de los ex rectores y ex rector de las universidades catalanas se han constituido en una asociación que tiene como objetivo aportar análisis y propuestas para mejorar el sistema universitario y de investigación, aprovechando la experiencia de gobierno vivida y el hecho de estar libres de las gestiones diarias. Bautizada como Colectivo Laude, la presentación pública de la asociación tendrá lugar el próximo martes, 17 de abril, a las 12 h, en el Aula Magna del Edificio Histórico de la UB. Entre los socios fundadores están los ex dirigentes universitarios Lluís Ferrer (UAB), Imma Tubella (UOC), Francesc Xavier Grau (URV) y Màrius Rubiralta (UB).

El Colectivo Laude nace para complementar iniciativas como la Convención Ciudadana sobre la Universidad Catalana (mayo de 2017), que reclamaba calidad, autonomía y compromiso social, o el Pacto Nacional para la Universidad (PNU), que en junio del 2017 inició los trabajos para debatir y consensuar el futuro del modelo universitario catalán. Las reflexiones de este colectivo giran especialmente en torno a la función social del sistema universitario, la cooperación y el equilibrio territorial, y la necesidad de un vínculo más estrecho con la enseñanza secundaria y profesional.

