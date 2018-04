Meliá Hotels International se adhiere al programa Incorpora de la "la Caixa"

Para fomentar la contratación de personas en riesgo de exclusión social.

Meliá Hotels International y la Obra Social "la Caixa" acaban de firmar un convenio de colaboración para fomentar la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social a través del programa Incorpora, promovido por la entidad financiera. Éste tiene por objetivo incrementar la contratación de colectivos vulnerables, así como la prestación de información, formación y asesoramiento a las empresas que participen de esta actuación.

El convenio ha sido firmado en Palma por el Vicepresidente Ejecutivo & Consejero Delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarré, y el subdirector general de la Fundación Bancaria "la Caixa", Marc Simón.

En el marco de este convenio, la compañía se compromete a gestionar a través del programa Incorpora la contratación de personas en riesgo de exclusión en colaboración con Incorpora. A través de este programa la empresa informará de los distintos perfiles profesionales a cubrir; una demanda que se compartirá con las entidades que formen parte del programa y que pre seleccionaran a las personas candidatas.

Incorpora: fomento la integración laboral

Incorpora nació en el año 2006 con el objetivo de establecer puentes entre las empresas y las entidades sociales que se dedican a la integración laboral para crear un clima de colaboración y oportunidades para aquellos que más lo necesitan. La iniciativa está dirigida a colectivos como personas con discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión, inmigrantes, ex reclusos, víctimas de violencia de género y parados de larga duración.

Incorpora ofrece a las empresas un servicio gratuito de asesoramiento y acompañamiento en acciones de responsabilidad social corporativa, en este caso centradas en la integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad.

Durante el año 2017, Incorpora de "la Caixa" facilitó un total de 30.319 inserciones laborales a personas en riesgo o situación de exclusión gracias a la colaboración de más de 10.000 empresas españolas.

Fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), Meliá Hotels International es una de las compañías hoteleras más grandes del mundo y líder absoluto en España. Cuenta con más de 380 hoteles abiertos o en proceso de apertura en más de 40 países bajo las marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus Resorts, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, Innside by Meliá, Sol Hotels & Resorts y TRYP by Wyndham.

Meliá Hotels International es una empresa con firmes valores familiares. Estos valores definen la esencia de su estrategia de Responsabilidad Corporativa. La empleabilidad y el apoyo a los colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión y la defensa de los derechos de la infancia, junto a un claro compromiso por la lucha contra el cambio climático establecen el eje vertebrador de esta estrategia. Sus valores empresariales familiares junto a una clara vocación de contribución social llevan a Meliá a implicarse de forma directa en la generación de impacto social y medioambiental positivo para contribuir al bien común.

Meliá Hotels International es la compañía turística española con mayor reputación corporativa (Ranking Merco) y una de las más atractivas para trabajar a nivel internacional. Meliá Hotels International forma parte del índice IBEX 35 del Mercado de Valores.

