Las universidades alemanas podrían beneficiarse del "Brexit"

Están creando alianzas con clusters europeos.

Las universidades británicas están creando alianzas con clusters europeos para no perder su oportunidad de financiar su investigación con dinero del Viejo Continente. A pesar de que el Brexit está "echando" a los docentes y alejando a los posibles estudiantes extranjeros –que son los que más aportan al PIB británico. Se estima que los estudiantes internacionales contribuyen con 25.000 millones de libras (28.530 millones de euros) a la economía–, las universidades están también viendo oportunidades para no perder su parcela. No obstante, Alemania parece ser el "ganador" potencial del Brexit, y los países tanto del norte como del este de Europa planean reforzar sus asociaciones existentes con las universidades alemanas, según un informe de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca. El estudio predice que las universidades alemanas verán ganancias con el Brexit ya que las universidades británicas pierden. La investigación se basa en entrevistas con académicos y líderes universitarios en 10 países europeos. En general, los entrevistados dijeron que se sentían menos propensos que en el pasado a establecer asociaciones con universidades británicas, pero que tenían más probabilidades de buscar socios alemanes.

Un papel más importante

Reino Unido es un actor extremadamente importante en la investigación europea y en la educación superior, pero el país teutón es el principal colaborador de investigación para 19 países europeos y el segundo colaborador más importante para siete países. Gran Bretaña es el principal colaborador de un solo país (Alemania).

Asimismo, el informe desvela que algunos expertos esperan que Alemania tome un papel más importante y recupere una posición en las políticas de educación superior e investigación de la Unión Europea. Otros indican que esperan que cuando los roles de Alemania y Francia se vuelvan más fuertes, una división Norte-Sur sobre la competencia versus la cooperación pueda aumentar. Algunos esperan nada o un efecto neutral: la Unión Europea simplemente seguirá construyendo competitividad.

Alemania es también el socio comercial más importante de los Países Bajos dentro de la UE –tanto para la importación como para la exportación, Reino Unido ocupa la posición tres–. Las relaciones políticas actuales con Alemania son fuertes y los lazos culturales, por ejemplo en la literatura, el teatro y los medios visuales, han crecido en las últimas décadas. Pero el aprendizaje y dominio del alemán como segunda lengua se minimizó en competencia con el uso cada vez más común del inglés como lengua franca.

Asimismo, los investigadores de este estudio destacan en sus conclusiones que para los países donde las universidades ofrecen enseñanza en inglés, la salida del Reino Unido de la Unión Europea se vio como una oportunidad para aumentar los números entrantes. El informe sugiere que Brexit tendrá un impacto muy desigual en las diferentes naciones de Reino Unido, en diferentes tipos de universidades y en todas las disciplinas.

De la misma manera, algunos de los temas clave (que proponen los académicos) en los que se centran son si Reino Unido debería tener asociaciones formales con Horizonte 2020 y un programa similar y/o debería enfocarse, en cambio, en "aspectos más suaves", como colaboraciones de investigación en otros países. Si se elige este último enfoque, entonces las preguntas que emergen son: ¿Dónde deberían ubicarse los centros de investigación? ¿Qué significa eso para los investigadores que se transfieren entre dichos centros? ¿Cómo se debe facilitar la libre circulación de trabajo?

