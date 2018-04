Marta Romero: "Las empresas deben aprovechar al máximo la revolución digital"

Marta Romero es la Directora de Programas Master Internacionales que ZLC, instituto de investigación y formación especializado en logística y gestión de la cadena de suministro, imparte en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Zaragoza.

Tras completar sus estudios en Business Administration por la Universidad de Lincoln, UK, ha trabajado siempre en el ámbito educativo a nivel internacional primero en la European Lifelong Learning Association en Bruselas, promovida por la Unión Europea, en INSEAD durante 7 años en el campus de Fontainebleau en Francia y desde hace 12 años ha venido desempeñando distintos puestos en ZLC hasta el actual, Directora de programas Master Internacionales.

Entre sus aficiones destacan el cine, la gastronomía, leer, viajar y nadar.

¿Cree que las escuelas han sufrido la crisis?

En nuestro caso, el impacto de la crisis se manifestó principalmente de dos formas: por un lado nos encontramos con casos en los que se priorizaba el mantener el puesto de trabajo a invertir un año en formación continua para poder avanzar así en su carrera profesional. Por el contrario, había personas sin trabajo que decidían especializarse en áreas concretas que están en constante crecimiento como la logística para tener acceso a nuevas oportunidades y destacar frente a otros candidatos.

¿Qué perfil de alumnado tiene?

Nuestros alumnos vienen de diferentes disciplinas si bien en torno al 65% provienen de alguna rama de ingeniería. Estudiantes provenientes de económicas, matemáticas y negocios serían en torno al 30% y el resto de otras disciplinas. La edad media 29 años y con 5 años de experiencia. Hasta la fecha hemos tenido estudiantes de más de 60 países y este año el 50% de la clase son mujeres.

¿Cómo pueden las escuelas de negocio mejorar la carrera profesional?

Por medio de antiguos alumnos y de la red de contactos empresarial a nivel internacional del centro surgen contantemente vías interesantes de colaboración entre Empresa y Universidad, además de oportunidades laborales para los estudiantes actuales y clases magistrales de expertos invitados en las que los estudiantes ven los problemas reales a los que se enfrenta una empresa.

Es esencial tener una relación muy estrecha con las empresas para trabajar conjuntamente en el desarrollo de talento y en la creación de conocimiento mediante la investigación.

En nuestro caso, fruto de esta colaboración Empresa-Universidad, surgió en 2008 el programa Zaragoza Academic Partners, comúnmente conocido como ZAP. Se trata de una iniciativa para mejorar la investigación aplicada y las relaciones entre la industria y la academia en el ámbito de la gestión de la cadena de suministro. Cada año los estudiantes realizan un proyecto master todos trabajan con nuestras empresas asociadas en proyectos de investigación. El Programa ZAP ofrece a los estudiantes la oportunidad de trabajar en estrecha colaboración con los profesionales de la industria en un problema real de su cadena de suministro y da a las empresas la oportunidad de interactuar con estudiantes que junto con un profesor como asesor experto que traen nuevos conocimientos y enfoques para dicho proyecto.

¿Qué necesita el directivo del presente? ¿Y el del futuro?

Debe rodearse de un equipo eficiente y competitivo que le permita extender su red de contactos, explorar nuevas oportunidades de negocio, evaluar las nuevas tendencias del mercado, así como desarrollar su capacidad de resiliencia, es decir, la capacidad para afrontar los problemas y adaptarse lo mejor posible a esos baches en un mercado dinámico y cambiante.

¿Qué momento vivimos de transformación digitial?

La revolución digital está transformando los modelo de negocio. Las empresas deben aprovechar al máximo la oportunidades que ofrece la digitalización y ser capaces de llegar al mercado en el menor tiempo posible. En este sentido, la logística está teniendo un papel fundamental siendo un elemento clave para la diferenciación y la competitividad. Amazon es un claro ejemplo de ello, revolucionando el mercado con un sistema de gestión de "stocks" que le permite reducir el tiempo entre el "click" y la entrega de tu pedido.

¿Qué opina de los MBA? ¿Cree que hay que reinventarlo?

Es importante tener una visión general del funcionamiento de la empresa. Esos conocimiento te los aporta el MBA. Sin embargo, es aún más importante complementar esa formación con la especialización en un área determinada para aportar el mayor valor posible a la empresa. Es por ello que en ZLC apostamos fuerte por programas de titulación doble, a través de acuerdos de colaboración con escuelas de reconocido prestigio internacional como IE Business School o INCAE en Costa Rica, en las que se combina la formación ejecutiva MBA complementada con la especialización en logística y gestión de la cadena de suministro impartida por ZLC.

¿Cuáles son los sectores en los que hay que formarse en estos momentos?

Con este panorama actual de mundo globalizado e interconectado donde comercializar un producto o servicio supone un reto planetario para el diseño, planificación y gestión de su cadena de suministro, parece que tendencias como el Internet de las Cosas, el análisis de datos o Big Data, la impresión 3D, la robotización y los vehículos autónomos serán las que marquen el futuro del sector logístico en esta nueva etapa denominada Industria 4.0.

¿Cree que España lo está haciendo bien? ¿Tenemos buenas escuelas?

Sí, en España se imparte formación de primer nivel. Escuelas de negocio como IE, ESADE o IESE se encuentran siempre entre las primeras posiciones de prestigiosos rankings como el de Financial Times. En nuestro caso concreto, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Universidad referente a nivel mundial, apostó por España, en concreto Zaragoza, para crear un centro de investigación y formación especializado en logística y gestión de la cadena de suministro. Prueba de ese buen hacer es que nuestro máster internacional ha sido nombrado por segundo año consecutivo el nº1 ha nivel mundial en materia logística y ZLC ha sido reconocida como la mejor universidad especializada en "supply chain" de España según el ranking SCM World elaborado por expertos de industria.

¿Qué opina de los Moocs?

Los Moocs son un claro ejemplo del impacto que ha tenido la revolución digital en el sector de la educación. La formación se ha democratizado y gracias a los Moocs todos podemos acceder a ella de forma gratuita, en cualquier momento y desde cualquier lugar siempre que estés conectado a un dispositivo electrónico. ZLC en colaboración con MIT ofrece 5 cursos online tipo MOOC, con los que puedes obtener el certificado de MicroMaster en Supply Chain e incluso completar la formación online con una estancia presencial de 6 meses en Zaragoza o USA para obtener el título de máster.

¿Y de los rankings educativos?

Los rankings son una herramienta muy valiosa para aquellos candidatos que se encuentran en una primera fase de búsqueda de información. Les resulta muy útil para hacer una primera selección de escuelas y programas en un mercado en el que hay una oferta muy amplia de masters tanto generalistas como especializados. Desde el punto de vista de la escuela, es un buen escaparate para dar a conocer tu marca y atraer a posibles candidatos a tus programas. No obstante, no es oro todo lo que reluce. Acceder a una de las primeras posiciones en un ranking de reconocido prestigio, requiere tiempo, esfuerzo y una trayectoria excelente.

¿Por qué las escuelas de negocio españolas están mejor posicionadas que las universidades?

El sistema educativo español es un gigante y como tal, peca de falta de dinamismo y excesiva burocracia. Por el contrario, las escuelas de negocio y centros especializados de formación tienen más facilidad a la hora de lanzar y desarrollar nuevos proyecto o iniciativas con empresas u otros socios estratégicos, lo que facilita la conexión entre lo que se enseña en las aulas y las necesidades del mercado laboral.

¿Tenéis acuerdos con universidades? ¿Cómo se desarrollan?

En ZLC ofrecemos la posibilidad de realizar programas de doble titulación en los que se combina un MBA en una escuela de negocios de reconocido prestigio con la especialización de máster en logística y gestión de la cadena de suministro. Hasta la fecha, tenemos acuerdos firmados con IE Business School en España, EBS Business School en Alemania, Sabanci School of Management en Turquía, INCAE Business School en Costa Rica, USAT en Perú y Feng Chia University en Taiwan.

Además, en el ámbito de la investigación trabajamos con Universidades punteras en el desarrollo de proyectos de investigación financiados por la Unión Europea.

¿Cuáles son los programas más demandados en la escuela?

El programa de mayor prestigio es el Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Management (ZLOG), que cuenta con 14 ediciones. De este programa surgen dos itinerarios, el programa 3C, que permite a los estudiantes pasar el spring term en Ningbo en China y hacer el programa en 3 continentes así como el programa ZLOGb que es un programa blended que combina formación online (5 cursos) que acreditarían para la obtención del Micromaster y que darían acceso a la parte presencial, en el spring term. Estos tres programas se imparten íntegramente en inglés y tienen una estancia de tres semanas en MIT. En el centro se imparte también un programa part-time, más enfocado a profesionales que pueden compaginar los estudios con una actividad laboral y un programa de Doctorado.

