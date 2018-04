"Crowdfunding" para crear un juguete que enseña a programar antes que a leer

Buscan revolucionar la enseñanza de las nuevas tecnologías.

El proyecto "The Ifs" –que surgió entre jóvenes emprendedores de la Universidad de Zaragoza- busca apoyo ciudadano para crear un juguete que enseñe a programar antes que a leer. Y lo hace a través del Crowdfunding Zgz, un programa del Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con Ibercaja Obra Social, que complementa las aportaciones individuales. Por cada 1€ aportado por los ciudadanos, el Ayuntamiento de Zaragoza e Ibercaja Obra Social aportarán la misma cantidad. Link de la campaña.

"The Ifs" es una familia de robots con sensores, que son programables a través de simples piezas (if – then), utilizando un nuevo método de interacción, sin pantallas, denominado programación tangible. Los niños y niñas pueden aplicar toda su creatividad a la vez que desarrollan el pensamiento lógico, atributos necesarios para la nueva revolución industrial que acaba de empezar.

Esther Borao, excientífica del programa de TV "El Hormiguero", ingeniera y participante en los programas de Emprendimiento de la Universidad de Zaragoza, es una de las promotoras del proyecto y una referente nacional entre las mujeres que trabajan en tecnología (Mulleres Tech). Además, con "The Ifs" ha ganado el programa de emprendimiento Yuzz del banco Santander (en el que participa la Universidad de Zaragoza), permitiéndole viajar a Silicon Valley y presentarlo en Facebook y el concurso Ideas Camp de Vodafone y Fundación Rafael del Pino.

En plena época de empoderamiento femenino, quiere defender el papel de las mujeres en la ciencia y la tecnología, aportando su granito de arena para que esto sea posible. "Las niñas deben dejar de ser meras usuarias de la tecnología y para pasar a ser creadoras del futuro que está por venir".

Recientemente, "The Ifs" ha sido seleccionado por Ibercaja Obra Social y el Ayuntamiento de Zaragoza de entre más de 20 proyectos, como uno de los proyectos locales más innovadores, saliendo a campaña de "crowdfunding" en la web.

