Una profesora gallega gana una prestigiosa beca de Cambridge gracias al uso de la inteligencia artificial en el aula

Dolores Gómez ha obtenido una beca de Cambridge Assessment English.

Dolores Gómez, una profesora de inglés de Santiago de Compostela, ha sido seleccionada entre profesores de todo el mundo para la obtención de una importante beca otorgada por Cambridge Assessment English, departamento sin ánimo de lucro de la Universidad de Cambridge. La beca se otorga a profesores que se sirven de herramientas digitales en el aula para la enseñanza del inglés. La obtención de la beca ha permitido a Dolores participar en la conferencia anual IATEFL (siglas en inglés de International Association of Teachers of English as a Foreign Language), que tiene lugar esta semana en Brighton, Reino Unido, donde comparte experiencias con otros profesores y profesionales de la enseñanza de todo el mundo.

En su presentación para optar a la beca, Dolores demostró los beneficios de usar en el aula un software de reconocimiento automático del habla -Automated Speech-. Esta herramienta es capaz de detectar los matices de la pronunciación en inglés y ofrece una valoración instantánea de la misma. Dolores asegura que los estudiantes disfrutan con este ejercicio y que además permite a los más tímidos participar activamente.

Magdalena Kalinowska, de Cambridge Assessment English, dijo: "nuestra misión es ayudar a las personas a aprender inglés y a demostrar sus habilidades ante el mundo. La beca nos ofrece la oportunidad de conectar con especialistas de diferentes países que comparten nuestra pasión y compromiso por la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés. Dolores nos ha presentado interesantes perspectivas sobre como apoyar a los profesores con la inteligencia artificial. Estamos encantados de contar con la presencia de Dolores en la conferencia".

