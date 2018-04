Alonso al PP "Una EBAU nacional me suena mucho a reválida y a nosotros no nos gustan las reválidas"

El consejero de Educación del Principado, Genero Alonso, ha replicado este jueves al PP que es "un craso error" defender una Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad, EBAU, única y simultánea para todo el Estado porque ha recordado que "la EBAU es una norma base, regulada por el propio Ministerio, por Real Decreto Ley y en ella se establece el diseño, la estructura y contenidos que deben tener esas pruebas".

"Lo que hay que hacer es cumplir ese real Decreto como nosotros lo hacemos. Si una CCAA no cumple nosotros no somos responsables, lo es el Gobierno de España, pero la alta Inspección no parece que cumpla. Una EBAU nacional me suena mucho a reválida y nosotros no creemos en las revalidas", ha indicado Alonso.

Alonso respondía así al diputado del PP, David Medina, que le ha recordado al consejero que "un mes después de que el PSOE abandonase el pacto educativo " debe aclarar la postura del Gobierno asturiano al respecto.

Así, sobre el pacto educativo, Alonso ha indicado que la posición del Ejecutivo asturiano es "muy clara y precisa". "El Pacto social político y territorial por la educación es una necesidad y creemos que tenemos escenario idóneo para lograrlo, pero para llegar a el hay que creer en el y liderarlo, pero con el PP es imposible cualquier pacto que no sea la rendición. Su incapacidad para el pacto es total".

"Le pedimos que suma el liderazgo que le corresponde ofreciendo en la negociación posturas asumibles por todas las partes. El gobierno de Asturias desea y quiere un pacto por la educación, sabemos que es posible, pacten, seguramente les sentará bien y les reconcialará con ustedes mismos", le ha replicado Alonso.

PUBLICIDAD