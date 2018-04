12 estudiantes de la Complutense reciben una beca de "la Caixa" para cursar estudios de posgrado en el extranjero

El Programa de Becas de "la Caixa" cubre la totalidad del coste de la matrícula.

Doce estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid han conseguido una beca de "la Caixa" para cursar estudios de posgrado y acreditar unos niveles de excelencia sobresalientes.

El Programa de Becas de "la Caixa" cubre la totalidad del coste de la matrícula y una asignación mensual en la moneda del país de destino. Además, de los gastos de desplazamiento y de un curso de orientación, gracias al cual los estudiantes establecen vínculos personales y académicos antes de incorporarse a sus respectivas universidades.

Los estudiantes complutenses -seis chicas y seis chicos- que han obtenido beca de la Fundación "la Caixa" son:

-Tamara Álvarez Ferrán, beca para cursar un doctorado en Antropología, en The New School for Social Research (New York)

-Elena Álvarez Mellado, beca para cursar un máster en Lingüística Computacional, en la Universidad Brandeis (Waltham, Massachusetts).

-Corina Amor Vegas, beca para cursar un doctorado en Biología del Cáncer, en el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (New York).

-Adrián Blanco Ramos, beca para cursar un máster en Periodismo de Datos, en la Universidad de Columbia.

-Marta Beltrán Pérez-Hickman, beca para cursar un máster en Salud Pública, en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

-Cynthia Cabañas González, beca para cursar un máster en Neurociencia Clínica y Cognitiva, en el University College de Londres.

-Guillermo Díaz de Liaño del Valle, beca para cursar un doctorado en Arqueología, en la Universidad de Edimburgo.

-Mateo Galdeano Solans, beca para cursar un máster en Física Matemática y Teórica, en la Universidad de Oxford.

-Mario Lezcano Casado, beca para cursar un doctorado en Inteligencia Artificial, en la Universidad de Oxford.

-Juan Ignacio Martín de Blas, beca para cursar un doctorado en Geofísica, en la Universidad de Copenhagen.

-Sofía Martincorena Saratiegui, beca para cursar un máster en Literatura Estadounidense, en la Universidad de Edimburgo.

-Jaime Mendizabal Roche, beca para cursar un máster en Matemáticas Puras, en la Universidad de Cambridge.

En la convocatoria del año 2017 se han concedido becas a candidatos de 32 disciplinas distintas, de 30 provincias españolas y 1 país extranjero (Francia). Barcelona y Madrid, con 35 y 30 becarios, respectivamente, encabezan la lista de provincias con mayor número de becarios, seguidas por Valencia (6), Granada (5) y Burgos (4).

A esta edición de las becas de "la Caixa" se han presentado 1.364 estudiantes y 120 de ellos han obtenido becas, las cuales se otorgan en régimen de concurrencia competitiva. Tanto el número de solicitudes recibidas como el rigor y nivel de exigencia de los procesos de selección garantizan que los candidatos finalmente seleccionados acrediten unos niveles de excelencia sobresalientes.

Sus Majestades los Reyes de España presidieron en CaixaForum Madrid la entrega de esta trigésima sexta edición de las becas "la Caixa" a los 120 candidatos seleccionados en la convocatoria del año 2017. El acto contó asimismo con la asistencia de Román Escolano, ministro de Economía del Gobierno de España; Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España; Isidro Fainé, Presidente de la Fundación Bancaria "la Caixa", Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria "la Caixa" y de Javier Ventura-Traveset, becario de Estados Unidos en 1990, quién representó al colectivo de ex becarios de "la Caixa".

