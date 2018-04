PowerYou Xperience facilita el salto al mundo del empleo a titulados y estudiantes cordobeses

La jornada celebrada reunió a más de 60 estudiantes y titulados universitarios.

Más de 60 estudiantes y titulados universitarios han participado en la jornada PowerYou Xperience celebrada este martes 10 de abril en el campus Córdoba de la Universidad Loyola Andalucía gracias al patrocinio de la Fundación Cruzcampo. El objetivo de esta jornada es que los asistentes disfruten de una experiencia de empleabilidad única; que conozcan los retos que plantea el Futuro del Empleo así como las competencias y habilidades más demandadas por las organizaciones en un entorno en constante transformación.

Human Age Institute, iniciativa impulsada por ManpowerGroup, y la Universidad Loyola Andalucía han sido las entidades promotoras de esta jornada que ha contado con el patrocinio de la Fundación Cruzcampo dentro de su apoyo al Talento del Sur. Desde ahora hasta final de curso, Human Age Institute celebrará otras seis jornadas PowerYou Xperience en distintas universidades y centros de Formación Profesional de España.

El encargado de inaugurar esta sesión ha sido Vicente Fernández, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Loyola Andalucía, quien ha destacado la relevancia de encuentros como este. "Estas jornadas ayudan a encajar el recurso intangible que ofrecen los alumnos con las preferencias y necesidades de las empresas en términos de habilidades, capacidades y actitudes", ha asegurado.

Un mensaje que ha recogido María García, directora de Empleabilidad de Human Age Institute, al destacar el papel de la iniciativa como puente entre el mundo educativo y el mundo del empleo. "Somos el nexo de unión", ha explicado. "Con jornadas como esta facilitamos el diálogo entre organizaciones y estudiantes y contribuimos a reducir el desajuste de Talento".

Por su parte, María Ángeles Rodríguez, directora de la Fundación Cruzcampo, ha asegurado que al acabar sus estudios universitarios, los alumnos inician una nueva aventura. "Se abre para vosotros un mundo de posibilidades y de vosotros depende alinear todo lo que lleváis dentro con lo que hacéis; debéis analizar vuestras cualidades para tener claro qué podéis aportar a las organizaciones", ha explicado.

Bajo el título Desarrolla tu Talento. The sky is not the limit, ha dado después comienzo la charla de Pablo González (Sevilla, 1994), fundador y CEO de Pangea, la primera plataforma global diseñada con el objetivo de despertar y fortalecer el Talento joven. González ha asegurado que en un mundo en constante transformación, un mundo que además crece de forma exponencial y no lineal y en el que cada vez más tareas están automatizadas, la clave está en la pasión. "Tenemos el deber de ser creativos; debemos sentir auténtica pasión por lo que hacemos porque ese valor sólo puede aportarlo el ser humano, no las máquinas".

Tras su intervención, ha comenzado la mesa de debate con representantes de recursos humanos de Faasa Aviación, COVAP, EY y ABB-Asea Brown Boveri. Estos han expuesto sus inquietudes y necesidades ante un mundo en constante transformación y han destacado la capacidad de adaptación como habilidad clave en los perfiles junior.

Los estudiantes han participado después en talleres prácticos sobre cómo optimizar su curriculum en la era digital o cómo realizar un elevator pitch eficaz, es decir, cómo definir una propuesta de valor como profesional en un breve espacio de tiempo. Además, para finalizar la jornada, los alumnos han recibido asesoramiento personalizado para la construcción de su marca personal y han trabajado sus perfiles con expertos en selección a los que han podido plantear todas sus dudas a cerca de su futuro profesional.

PUBLICIDAD