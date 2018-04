Curro Romero recibe el V premio de Cultura de la Universidad de Sevilla

El torero Francisco Romero López, "Curro Romero", Medalla de Andalucía.

Durante el acto, tras la semblanza realizada por el periodista Alberto García Reyes, el rector de la Universidad de Sevilla ha hecho entrega al torero de un grabado de la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla. Es una litografía coloreada a mano de 1837 que el artista escocés David Roberts publicó en la obra, Picturesque Sketches taken in Spain during the Years 1832 – 33, como consecuencia de su viaje por la Península a comienzos de la década de 1830. Este libro fue uno de los primeros álbumes que reunía las imágenes más singulares de España. Fue publicado en Londres en 1837 y permitió difundir los temas andaluces en Europa.

El rector de la US, Miguel Ángel Castro ha resaltado en sus palabras que esta quinta entrega del Premio de Cultura trae dos mensajes unidos: "En primer lugar, la Universidad de Sevilla expresa con este premio su visión global, completa e inclusiva de la cultura. El recorrido que marca el sendero del Premio nos lleva desde la valoración de la buena literatura, simbolizado con Pérez Reverte, hasta el deleite más respetuoso por el flamenco y la ópera, simbolizados en María Pagés y Carlos Álvarez, y hace escala en el reconocimiento que Sevilla y su Universidad deben a la pintura, representada de manera sin par por Carmen Laffón". En segundo lugar "reconocemos con el Premio Cultura a la persona, al artista y al genio que Curro lleva consigo".

También ha afirmado Miguel Angel Castro que tener una "absoluta convicción del rigor y de la calidad del sistema universitario público de España. Es la Universidad pública española la única Institución que puede garantizar a los ciudadanos, en igualdad de oportunidades y a través de un sistema basado exclusivamente en el mérito y en la capacidad, el acceso a la formación superior, tarea esencial de la que depende el futuro y el desarrollo de nuestra sociedad. No debemos consentir descalificaciones generalizadas que parten de análisis que toman una parte, una pequeña parte, por el todo. Ni la Universidad ni la sociedad a la que sirve lo merecen: nuestro prestigio va en ello".

El acto ha contado con la presencia de la Banda Sinfónica Municipal, que ha interpretado el pasodoble "La gracia de Dios" al comienzo y "Tercio de quite" tras las palabras del rector.

Francisco Romero López expresó su gratitud por el Premio durante el acto con las siguientes palabras: "Yo nací en una familia trabajadora, humilde, pero que yo consideraba Grande de España: mis padres. Tuve que coger otros caminos, caminos libres, de la Universidad de la Vida, que no está llena de rosas pero sí de espinas. No he pasado ni de puntillas por la Universidad. Nunca cogí una vereda para llegar antes al horizonte. Pero era libre. No me impusieron silencio ni disciplina. No me imponían nada en ese camino. Y caminando me iba formando como persona y como torero". A continuación el torero dio las gracias a la Universidad, a su rector y a los miembros del jurado, "les doy las gracias por este paso adelante en defensa de la Tauromaquia y el toreo en sí".

A continuación la cantaora Marina Heredia interpretó la bulería "Curro Romero" en el silencio del Paraninfo de la Universidad de Sevilla.

El jurado del V Premio de Cultura de la Universidad de Sevilla ha otorgado este galardón por unanimidad. Según se recoge en el Acta del Premio el jurado valora su trayectoria artística como torero, habiendo recibido el reconocimiento y la admiración de aficiones de todo el mundo. También reconoce el jurado triunfos en plazas de gran peso como las Ventas de Madrid y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Su talla artística y su valía personal – recoge el acta- le han hecho merecedor de numerosos galardones y distinciones, entre los que se destacan la Medalla de Andalucía en su edición de 1993, el nombramiento de hijo predilecto de Sevilla en 2005 o la Medalla al Mérito de la Bellas Artes en 1997.

La obra de Francisco Romero ha sido objeto de estudio por investigadores de la Universidad de Sevilla. El torero de Camas siempre ha colaborado estrechamente con la Cátedra "Ignacio Sánchez Mejías" de Comunicación y Tauromaquia de esta Universidad, y ha participado en conferencias y charlas universitarias, prestándose de la mejor manera posible a cumplir con los propósitos que se le han solicitado.

