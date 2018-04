La primera promoción de Biotecnología Bilingüe de la CEU USP comienza su estancia en Chicago

"The University of Chicago" es una de las Universidades más prestigiosas del mundo.

Los alumnos de Biotecnología del programa internacional bilingüe "Business of Biotechnology" cursarán un semestre en la "Graham School" de "The University of Chicago", gracias al convenio de colaboración que desde hace diez años mantienen la Universidad CEU San Pablo y la prestigiosa universidad estadounidense. Los estudiantes de 4º curso son la primera promoción del programa; durante la primera semana han participado en las actividades de orientación, con una recepción pública en el "Quadrangle Club" del Campus por parte de la directora asociada de la "Graham School" de "The University of Chicago", Mary Daniels.

Los alumnos del programa "Business of Biotechnology" reciben clases de profesores de Chicago con la metodología de la universidad americana en segundo y tercer año. Durante el último año, realizan su movilidad a la "Graham School" de "The University of Chicago", donde cursan cinco asignaturas con una carga académica equivalente a la que realiza un alumno en la Universidad CEU San Pablo durante un semestre. De terminar de forma exitosa las asignaturas incluidas en el programa, los estudiantes realizarán 320 horas de prácticas profesionales.

Además del Título Oficial de Grado, los alumnos que superan el Programa obtienen tres reconocimientos académicos adicionales: el Diploma Programa Bilingüe CEU San Pablo, que reconoce los estudios cursados en inglés dentro del Plan de Estudios, así como los estudios realizados en el marco del Programa CEU-"The University of Chicago"; el "Business of Biotechnology Certificate", expedido por "The University of Chicago"; y el Suplemento Europeo al Título, documento que acompaña a los Títulos universitarios de carácter oficial.

"The University of Chicago" es una de las Universidades más prestigiosas del mundo situándose entre las 10 primeras de Estados Unidos. Desde hace diez años, la Universidad CEU San Pablo organiza tres grados bilingües con The University of Chicago (para los Grados de Economía, Biotecnología y Farmacia). Estos programas con The University of Chicago forman parte de la apuesta por la internacionalización de calidad que inspira a la Universidad CEU San Pablo.

PUBLICIDAD