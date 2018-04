Se buscan jóvenes españoles para impulsar su formación internacional

EF CHALLENGE es un concurso de discursos en inglés a nivel internacional.

EF Education First, empresa líder en educación internacional, selecciona a jóvenes españoles para vivir dos experiencias únicas en el extranjero. En primer lugar, el GLOBAL INTERN, un programa de prácticas profesionales en el extranjero donde eligen a 15 estudiantes para que viajen a 3 ciudades durante 3 meses y puedan hacer prácticas en empresas internacionales. Por otro lado, el EF CHALLENGE, un concurso de discursos en inglés a nivel internacional donde se escogen a jóvenes para participar en EF YOUTH LEADERSHIP FORUM, debate sobre problemas globales con estudiantes de todo el mundo en la sede de Naciones Unidas de Nueva York.

Para David Ferrer, Director de Marketing de EF, "Buscamos impulsar la carrera global de los jóvenes españoles mediante programas de inmersión lingüística diferentes con el objetivo de inspirarles viviendo experiencias únicas con estudiantes y profesionales de todo el mundo".

GLOBAL INTERN, un programa de becas para impulsar la carrera global

EF está buscando quince personas en todo el mundo para unirse al programa GLOBAL INTERN para obtener una beca de tres meses en tres destinos de todo el mundo. Una vez seleccionado, el ganador pasará un mes en cada ubicación donde elija, explorando la ciudad y la cultura mientras trabaja en proyectos en empresas internacionales que coincidan con las habilidades y pasiones del estudiante. La fecha límite para poder presentarse al programa es el 30 de abril.

EF CHALLENGE, un concurso internacional para inspirar un cambio global

EF CHALLENGE es un concurso de discursos internacional que promueve la capacidad de oratoria y el pensamiento crítico entre los estudiantes de colegios de 15 -18 años. Los participantes tienen que encontrar una manera creativa y convincente de contestar la siguiente pregunta: What does sustainable development mean to you? Con la ayuda de sus profesores, los estudiantes deben escribir y grabar un discurso corto - de 2 a 5 minutos - que inspire a la audiencia y convenza al jurado. Ambos, estudiantes y profesores, tienen la oportunidad de ganar premios increíbles, desde cursos de idiomas online hasta viajes a

destinos soñados. Los estudiantes españoles tienen la posibilidad de registrarse en el concurso hasta el 15 de abril, y tendrá hasta el 1 de mayo para entregar el video-discurso que quieran presentar al concurso. El 15 de mayo los jurados nacionales elegirán los mejores vídeos y anunciarán a los finalistas, y el 30 de mayo se conocerán los ganadores globales. Además, de los diferentes premios, los ganadores por país del EF CHALLENGE podrán participar en el EF YOUTH LEADERSHIP FORUM.

El EF YOUTH LEADERSHIP FORUM es el punto de encuentro de todos los ganadores globales del EF CHALLENGE y les brinda la oportunidad de debatir y buscar soluciones a diferentes problemas globales. Se celebra durante una semana en la cosmopolita ciudad de Nueva York donde podrán visitar la sede de las Naciones Unidas y desarrollarse como líderes internacionales. Puedes ver el vídeo de la experiencia de los ganadores del año pasado.

PUBLICIDAD