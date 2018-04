Spotahome, la única aplicación móvil multi-país y multilenguaje para encontrar alojamiento

Actualmente está presente en 16 países y 32 ciudades.

Alejandro Artacho, CEO y Cofundador de Spotahome

Spotahome es una startup española que busca facilitarles la vida a los estudiantes de intercambio y a los trabajadores extranjeros que vienen a España por un largo periodo de tiempo. Se refieren a ellos como los "Airbnb español", pero limitando a alquileres y estancias de más de un mes en apartamentos. Esta plataforma cerró el último semestre de 2017 con un balance positivo de operaciones y desde su fundación en el año 2014 ha generado más de 74 millones de euros a sus propietarios. Alejandro Artacho, CEO y cofundador, detalla cómo funciona Spotahome.

¿Cómo empezó el proyecto?

Spotahome se posiciona en el sector inmobiliario de alquiler de pisos, apartamentos y habitaciones, pero no de carácter turístico, sino en el segmento del alquiler residencial para períodos superiores a los 30 días.

Ante el auge de plataformas de alquileres de corto plazo, entre otras, observamos que había una tendencia a alquilar un piso para un corto período de tiempo (fin de semana o una semana incluso) sin necesidad de ver las casas, por lo que pensamos en ofrecer el mismo tipo de servicio a los usuarios que necesitan una vivienda para vivir durante un periodo de tiempo más largo. Nos dimos cuenta de que era fundamental transmitir confianza y brindar todo tipo de detalles del piso al futuro inquilino, ya que su estancia sería más larga y el desembolso económico también. De esta reflexión surgió que en nuestra plataforma, no sólo ofrezcamos a los usuarios fotos profesionales de todas las estancias de la vivienda, sino que brindamos herramientas y fórmulas novedosas que realmente aportan un valor añadido a los usuarios.

La aventura empezó en el año 2014 y, en tan solo cuatro años, el crecimiento y la expansión han sido de vértigo: Hemos generado a los propietarios que han confiado en Spotahome contratos por valor de $92M y se han reservado más de 4 millones de noches.

Las startups están de moda últimamente en España, sin embargo, ¿qué dificultades os encontrasteis a la hora de llevar a cabo su desarrollo?

La verdad es que, aunque solamente hace cuatro años que arrancamos, ahora echamos la vista atrás y es increíble ver lo que hemos conseguido. En Spotahome trabajamos actualmente más de 200 personas y tenemos una red de 100 colaboradores externos (nuestros Homecheckers), repartidos en los 16 países en los que estamos presentes y que se encargan de la verificación de casas. Disponemos del mayor catálogo digital a nivel mundial del sector inmobiliario, con más de 45.000 propiedades perfectamente documentadas. Echar la vista atrás y quedarse con un sólo detalle es difícil, pero quizá en una de las cosas que más avances se pueden ver es en la mejora de los tiempos para la creación del material audiovisual de una propiedad y su publicación en la plataforma. En los inicios, este era un proceso que nos llevaba semanas; conseguimos reducirlo a 72 horas y ahora, desde que se visita la propiedad sólo pasan unas horas hasta que puede estar online y recibiendo reservas.

¿A qué mercados va dirigida la actividad de Spotahome?

Lo que ofrece Spotahome es una solución a un problema global. Todos, en algún momento de nuestras vidas, tenemos que buscar un lugar en el que vivir. Este lugar se adapta a nuestra edad y presupuesto, por eso nuestra oferta de propiedades engloba desde los pisos compartidos, estudios, a casas de varios dormitorios y también residencias de estudiantes.

Pese a que encontrar un lugar en el que vivir es un problema global, la solución no lo es. En cada país hay unas reglas, un procedimiento diferente y un factor cultural que también influye. Desde Spotahome pretendemos hacerle más simple al inquilino la búsqueda, pero también los trámites y el pago con toda garantía de seguridad.

Actualmente estamos presentes en 16 países y 32 ciudades de Europa y Oriente Medio. A lo largo de 2018 seguiremos la hoja de ruta de nuestro plan estratégico de expansión, para poder seguir extendiendo el modelo a más lugares.

¿Qué perfiles de clientes y propietarios tenéis?

Teniendo en cuenta la dualidad de usuarios con los que se relaciona Spotahome, debemos realizar dos grandes grupos:

Por un lado, los propietarios: Estos pueden ser personas individuales con una o más propiedades adicionales, que destinan al alquiler como una fuente de ingresos. Y, por supuesto, son usuarios de Spotahome los profesionales del sector inmobiliario o property managers, a quienes les ayudamos a gestionar las reservas para su cartera de propiedades y mejorar sus inversiones.

Por otro lado, tenemos que hablar de inquilinos y lo cierto es que, cualquiera que busque un hogar, puede encontrar el suyo a través de Spotahome. Tenemos inquilinos desde los 18 años, estudiantes que se mudan dentro de su propio país a otra ciudad o a nivel internacional, para los que somos la vía de búsqueda de una habitación en un piso compartido; también jóvenes profesionales que buscan un espacio más privado en estudios o pisos de 2 habitaciones; ofrecemos también soluciones a empresas, que desplazan trabajadores por unos meses a otro destino para cubrir un proyecto. Y, por sorprendente que parezca, también realizan reservas a través de Spotahome familias que se trasladan de país y usuarios de edad más avanzada que se mudan desde áreas geográficas con un clima más frío para disfrutar del invierno en zonas más cálidas como Barcelona, Valencia o Sevilla.

En la actualidad han surgido varias aplicaciones que facilitan a los estudiantes el proceso del alquiler, ¿qué diferencia Spotahome del resto?

Nuestra propuesta es del todo disruptiva. En primer lugar, nuestra App móvil es la única multi-país y multilenguaje, con lo que puedes buscar casa en cualquier parte del mundo sin tener que moverte por varias páginas. Además, chequeamos personalmente los pisos, casas, habitaciones y residencias de estudiantes que hay en nuestro sitio web. Por otro lado, la cantidad y la calidad del material audiovisual que ofrecemos los video tours HD en primera persona que muestran todos los detalles de la casa, las fotografías 360º en alta calidad, los planos de cada propiedad, las exhaustivas descripciones y la información del barrio. La idea es que el inquilino se "teletransporte" y vea el piso por dentro como si estuviese in situ: abriendo cajones, ventanas, armarios, etc., comprobando el estado del piso sin necesidad de visitarlo físicamente, finalizando todo el proceso de reserva online, mediante un método de pago seguro y con la confianza de que no va a haber sorpresas: al llegar, el inquilino se va a encontrar exactamente lo mismo que se le ha presentado en nuestra web.

Spotahome también ofrece mayores facilidades para los inquilinos: atención al cliente en 9 idiomas diferentes, operaciones bancarias seguras a través de pasarelas de pago y seguro de cancelación en el último minuto.

¿Qué ganan los propietarios trabajando con vosotros y no con otra empresa que se dedique a hacer lo mismo?

Desde Spotahome ofrecemos garantías adicionales para salvaguardar a los propietarios ante eventuales cancelaciones de contrato, garantía frente a impagos, cobertura de desperfectos en la vivienda, así como evitar las múltiples visitas a las viviendas gracias a su sistema de visita a través de video tour y fotos 360º en alta definición. Hacemos la vida más fácil tanto al propietario como al inquilino, ahorrando tiempo y dinero.

¿Cómo se encuentra en la actualidad este tipo de mercado?

Casi podríamos decir que las PropTech están iniciando su andadura en España, pero en los últimos cinco años, este mercado ha pasado de captar una financiación de 221 millones de dólares a superar los 2.665 millones, principalmente en Reino Unido y Estados Unidos.

Y es precisamente en este innovador segmento donde se sitúa Spotahome, aportando un servicio 100% digital, que aporta un valor diferencial a propietarios e inquilinos y que se centra en su satisfacción. Nadie antes se había imaginado cómo la tecnología podía simplificar el proceso de alquiler de una propiedad en el que, desde el salón de tu casa puedes hacer una visita completamente virtual a un piso en Londres y cómo el propietario, recibe una notificación en su Smartphone, acepta la reserva y todo está listo para recibir al nuevo inquilino. Así de instantáneo, así de sencillo y así de inteligente en la optimización de las inversiones inmobiliarias.

El sector inmobiliario ya es impensable sin la integración del universo digital. Tan sólo desde Spotahome hemos generado más de 71,1 millones de dólares a los propietarios que han apostado por nosotros en los 4 años que llevamos operando en el mercado. Además, gracias al Big Data, las compañías inmobiliarias digitales hemos sacado provecho de la red, permitiéndoles crear bases de datos de sus clientes, captar nuevos inquilinos y a los propietarios, predecir tendencias de mercado y comportamientos de consumo, entre otras. En el caso específico de los property managers, estos datos de mercado altamente cualificados que les facilitamos les están permitiendo aumentar su cartera de inmuebles y, lo que es más importante, contribuimos a una gestión mucho más eficaz en términos de rentabilidad y gestión.

La sede está en Madrid, pero ¿tenéis pensado ampliar el proyecto a alguna otra parte?

Efectivamente, las oficinas centrales de Spotahome están en Madrid y por el momento, así nos mantendremos.

¿Con cuántos trabajadores cuenta la empresa hoy en día? ¿Qué perfil tienen?

Actualmente la compañía está presente en 32 ciudades de 16 países. En nuestras oficinas centrales ubicadas en Madrid tenemos 200 empleados de 30 nacionalidades diferentes y, además, contamos con una red de 100 "homecheckers" -o colaboradores externos- que se encargan de verificar las propiedades en los diferentes mercados en los que operamos.

Una de las particularidades de Spotahome es que nuestro equipo de desarrollo de producto es completamente in-house. Liderado por Bryan McEire, CTO y cofundador de Spotahome, ingenieros y especialistas en tecnologías de la información llevan a cabo las mejoras en tecnológicas de la plataforma, actualizaciones y el desarrollo de nuevos productos.

¿Cómo funciona exactamente Spotahome?

A través de nuestra sencilla plataforma se pueden alquilar casas, habitaciones en pisos compartidos y residencias de estudiantes, que se visualizan online gracias a video tours HD en primera persona que muestran todos los detalles de la casa, fotografías 360º en alta calidad, planos de cada propiedad, descripciones exhaustivas e información del barrio. Este proceso es posible gracias a la creación de la figura del 'Homechecker', o lo que es lo mismo, miembros del equipo de Spotahome que visitan cada propiedad para realizar el material audiovisual y verificar el estado de la misma. Este hecho diferencial es lo que ha convertido a Spotahome en la primera videoteca digital del sector inmobiliario, acumulando material audiovisual de alta calidad de más de 45.000 propiedades de Europa y Oriente Medio.

Desde su creación esto no ha ido más que en aumento, ¿cómo os sentís desde dentro de la empresa?

Spotahome es una empresa construida y concebida sobre unos pilares muy sólidos que han despertado el interés de los inversores. Por un lado, nuestra principal misión es ofrecer una experiencia al inquilino y al propietario excelente, anticipándonos a sus problemas y buscando siempre soluciones. El cambio que estamos provocando en el sector inmobiliario hace que con Spotahome sea transparente, instantáneo e, incluso, ¡emocionante! ¿Hay algo mejor que encontrar la casa en la que vas a vivir?.

Por otro, la visión de la compañía sobre el negocio es clara: es necesario facilitar a todo el mundo la oportunidad de tener acceso real a un hogar en cualquier parte del planeta. Un mundo en el que nadie quede fuera y en el que Spotahome interviene de manera activa.

¿Qué proyectos os planteáis en un futuro?

El sector inmobiliario ha tenido, tradicionalmente, una lacra de poca innovación. En Spotahome estamos trabajando a fondo para cambiarlo. En los próximos años, el objetivo es expandir el modelo a otros mercados potenciales del resto de Europa.

Buena muestro de ello es la recién anunciada adquisición de Erasmusu, la comunidad online de estudiantes internacionales más amplia de Europa que cuenta también con un modelo transaccional de alquiler de viviendas. Un acuerdo que nos posiciona como posiciona como líder en el segmento de las PropTech en Europa.

Juntos, formamos Spotahome Group, el holding de PropTech más amplio de Europa con más de 115.000 pisos, casas y habitaciones, en pisos compartidos y en residencias de estudiantes, estamos en 65 países y 450 ciudades, y tenemos un tráfico anual de 3 millones de usuarios entre ambas plataformas.

