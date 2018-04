El presidente del Gobierno canario cree que debe ser el Estado el que financie la gratuidad de escuelas de 0 a 3 años

En los presupuestos de este año destina a Educación 1.648 millones de euros.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado a favor de incentivar en las islas que las escuelas infantiles de 0 a 3 años sean públicas y gratuitas, pero ha afirmado que lo "razonable y conveniente" es que se financie con recursos del Estado.

En respuesta a una pregunta de la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Noemí Santana, el presidente canario hizo hincapié en que la importancia que le da el Gobierno a la enseñanza pública es "evidente y mucha", pues sólo en los presupuestos de este año destina a Educación 1.648 millones de euros.

Noemí Santana afirmó que en Canarias hay muchas personas que "anhelan" que la educación de 0 a 3 años sea pública y gratuita, dado que sólo el 25% de las familias canarias pueden acceder a una escuela pública, mientras el 75% restante tiene que acudir a escuelas privadas, lo que hace que muchas terminen por no escolarizar a sus hijos por falta de recursos.

Santana añadió que por cada niño canario de 0 a 3 que se escoraliza, hay diez en Euskadi y seis en Castilla y León, por lo que entiende que un gobierno "responsable" ofertaría más plazas en la educación pública y no solo haría deducciones fiscales a través de la declaración de la renta, pues eso hace que se deje fuera a las familias con menos ingresos y a aquellas que no pueden pagar 300 euros a una escuela privada, por no hablar de aquellas escuelas públicas que están cerradas "a cal y canto", señaló la portavoz.

En su segunda intervención, Fernando Clavijo criticó la "incoherencia" de Podemos porque mientras en Canarias apoya la enseñanza pública y gratuita, en Asturias vota en contra alegando lo mismo que el Gobierno de Canarias, que es la necesidad de que eso se regule con carácter estatal y que los recursos vengan del Estado. "Por supuesto que sería conveniente, pero lo razonable es que lo financie el Estado", concluyó.

