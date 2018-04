El Congreso dictamina que el Pacto Educativo no puede continuar sólo con PP y Ciudadanos

Los dos grupos intentan una fórmula para que la oposición permita seguir negociando propuestas para que se puedan votar en el Pleno

La Mesa del Congreso ha dictaminado en un informe, encargado por la Subcomisión para el Pacto Educativo, que las negociaciones del acuerdo no pueden tomar decisiones sólo con PP y Ciudadanos tras la marcha del resto de partidos, según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias. No obstante, los dos grupos parlamentarios aún en el Pacto intentan buscar una fórmula para seguir trabajando y que al menos sus propuestas se puedan llegar a votar en el Pleno.

Las mismas fuentes han explicado que, tras la marcha de PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y PDeCAT del Pacto Educativo "no existe cuórum de participación" y, por lo tanto, aunque la subcomisión no se disuelve, no puede tomar ninguna decisión porque no se cumplen las mayorías acordadas para votar.

Sin embargo, la baza de PP y Ciudadanos está en que ninguna de estas formaciones ha formalizado su salida. Según ha señalado la portavoz de Educación del PP del Congreso, Sandra Moneo, hay partidos que han presentado un escrito, pero no lo han registrado y otros que, por ejemplo, han mandado un correo electrónico anunciando su decisión de no acudir a las negociaciones.

Por ello, ahora, la letrada del órgano ha pedido a la Mesa de la Cámara Baja que se pronuncie sobre esta situación. Según solicita en su informe, es necesario determinar si estas formas 'no oficiales' de darse de baja del Pacto son válidas. Si esto fuera así, sí habría cuórum de presencia y se podría continuar votando el documento del Pacto. "Y si no fuera válido, lo que deben hacer es aclarar su situación porque nos están bloqueando", ha apuntado Moneo.

En declaraciones a lo medios, la portavoz 'popular' ha pedido a los partidos "que no quiere seguir participando formalmente" del Pacto, que presente la petición para que, aquellas formaciones que sí que quieren seguir, puedan hacerlo reglamentariamente. "Y luego, en la Cámara, que es soberana, reflejará la votación de cada uno", ha indicado Moneo, quien ha señalado que lo que no quiere es que el trabajo que se ha hecho a lo largo de estos meses y el que está dispuesta a hacer, "quede en nada".

La diputada del PP ha insistido en que la intención del PP siempre ha sido "seguir trabajando" en el Pacto y ha explicado que, actualmente, ya cuentan con documentos hasta el bloque cuatro, que es el del profesorado. Es decir, tras la marcha de la mayoría de partidos, 'populares' y Ciudadanos han concluido con el tema de Equidad.

Por su parte, la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, también ha hablado de "bloqueo" y ha lamentado que no puedan seguir trabajando en el texto porque el resto de partidos no quiere hacer formal su salida de las negociaciones.

PODEMOS DENUNCIA QUE QUIEREN SANCIONAR A LOS AUSENTES

Por su parte, el portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Javier Sánchez, ha denunciado que la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada del PP Teófila Martínez, ha amenazado con pedir sanciones para los partidos que han abandonado la subcomisión por falta de asistencia. El diputado morado recuerda que estos órganos no son como el Pleno, ya que surgen de un acuerdo político como vía de negociación para un objetivo concreto.

"Si creemos que la forma de negociación no es la correcta podemos no acudir", ha señalado Sánchez, quien ha criticado que Martínez quiera "judicializar" este tema.

