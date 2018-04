La diversidad del cuerpo estudiantil disminuye a medida que aumenta la matrícula

El estudio fue realizado por Drew Allen y Gregory Wolniak.

Un aumento de $ 1,000 en matrículas en instituciones públicas no selectivas de cuatro años se asocia con una caída del 4.5 por ciento en la diversidad del campus entre los estudiantes de primer año de tiempo completo, según una investigación publicada por la Universidad de Princeton y la Universidad de Nueva York (NYU).

Pero las alzas en la matrícula en las instituciones privadas cercanas llevaron a un aumento en la diversidad estudiantil en las instituciones públicas en la misma área, de acuerdo con la investigación publicada en la revista Research in Higher Education.

El estudio, realizado por Drew Allen de Princeton y Gregory Wolniak de la Universidad de Nueva York, examinó la relación entre los precios de la matrícula y la diversidad racial / étnica en todos los colegios y universidades públicas estadounidenses de dos y cuatro años de 1998 a 2012.

En los últimos años, la matrícula en los colegios públicos y universidades ha aumentado constantemente a medida que los estados han recortado las asignaciones para la educación superior. Investigaciones previas muestran que los aumentos en la matrícula empujan hacia abajo las inscripciones, pero Allen y Wolniak querían saber si los crecientes costos también afectaron la diversidad del cuerpo estudiantil.

"Los aumentos en la matrícula universitaria pública reducen la diversidad racial y étnica del cuerpo estudiantil, y este efecto es particularmente fuerte en los institutos y universidades públicas no selectivos que sirven de puerta de entrada a la educación superior para muchas familias", dijo Allen, director ejecutivo de la Iniciativa para la Exploración y Análisis de Datos (IDEAS) para la Educación Superior en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales Woodrow Wilson.

Allen y Wolniak utilizaron datos del Sistema de Datos de Educación Postsecundaria Integrada del Departamento de Educación de EE. UU. Para agrupar a los estudiantes en cada campus en seis categorías raciales / étnicas: indio americano o nativo de Alaska, asiático, negro o afroamericano, hispano, blanco y otros. Para medir la diversidad institucional, crearon una versión modificada del índice de diversidad de U.S. News & World Report, que expresa la probabilidad de que dos estudiantes elegidos al azar de un colegio o universidad compartan la misma raza u origen étnico. En el índice de Allen y Wolniak, un puntaje institucional de cero significaría que cada estudiante en el campus comparte la misma raza o etnia. El puntaje más alto posible, 100, indicaría una distribución uniforme de los estudiantes en las seis categorías.

En particular, una puntuación del índice de diversidad decreciente después de un aumento de la matrícula no indica que un grupo racial o étnico en particular esté cada vez más representado en un campus. Por el contrario, mostraba que el campus se estaba volviendo más homogéneo, lo que significaba que era cada vez menos probable que los estudiantes encontraran compañeros con antecedentes diferentes al suyo.

Allen y Wolniak descubrieron que los efectos de los aumentos de matrícula en las instituciones públicas son más pronunciados entre los estudiantes de primer año a tiempo completo en comparación con la población total del campus, y más débiles en las instituciones públicas más selectivas que potencialmente pueden ofrecer paquetes de ayuda más generosos.

A la luz de la amplia evidencia de que interactuar con compañeros de diversos orígenes tiene un fuerte valor educativo y de desarrollo, Allen dijo que los hallazgos del estudio "deberían ser motivo de preocupación para todos los estudiantes, particularmente para aquellos que asisten a instituciones menos selectivas".

"Nuestro estudio llama la atención sobre factores específicos que podrían contribuir a la diversidad racial / étnica de la universidad en un momento en que la acción afirmativa y la equidad en las admisiones están a la vanguardia de las discusiones sobre políticas postsecundarias", dijo Allen.

PUBLICIDAD