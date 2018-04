La Universidad de Zaragoza revisa el nuevo cine de Kirguistán y Tayikistán

The Adopted Son (Beshkempir) abre las sesiones este martes.

El nuevo cine de Kirguistán y Tayikistán protagoniza, desde esta semana, un ciclo en los campus de Zaragoza y Huesca. The Adopted Son (Beshkempir),del kirguiso Aktan Arym Kubat, abre las sesiones, este martes, 10 de abril, a las 19:30 horas, en el Colegio Mayor Pedro Cerbuna (calle Domingo Miral, s/n) de la capital aragonesa; y el miércoles, 11 de abril, a las 19 horas, en la Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca (Plaza de la Constitución, 1). Cuatro películas de cada una de estas repúblicas exsoviéticas –todas ellas rodadas tras alcanzar su independencia en 1991- se proyectarán, en los lugares y horario señalados, hasta el 25 de abril en el campus zaragozano y hasta el 14 de mayo en el oscense.

El Aula de Cine universitaria, que cada año revisa la filmografía de un país asiático, se acerca en esta ocasión a las de estos dos montañosos estados del Asia Central. El conflicto entre tradición y modernidad o la diversidad cultural son algunos de los asuntos que podemos encontrar en unas películas que han recurrido frecuentemente a la coproducción, en muchas ocasiones con países de Europa. El cine kirguiso y tayiko, que no tuvo visibilidad por el mayor peso de Rusia en la época soviética, señala Luis Antonio Alarcón, coordinador del ciclo, ha revelado tras la independencia una personalidad temática y narrativa propia.

Ofrecer una aproximación a esta cinematografía que emerge, no sin problemas de financiación para sus obras, es el objetivo del programa que se desarrollará de martes a jueves en Zaragoza, y los lunes y los miércoles en el Campus de Huesca. Éste último dedica el mes de abril a las sesiones de cine kirguiso contemporáneo, y la primera quincena de mayo al de Tayikistán.

Del primero de los países, tras The Adopted Son (Beshkempir, 1998), se proyectarán Pure Coolness (Boz salkyn), película de 2007, de Ernest Abdyjaparov; Tengri, una coprodución kirguiso-franco-alemana de 2008, dirigida por Marie-Jaoul de Poncheville; y The Light Thief (Svet-Ake), un filme de 2010, firmado, como el primero del ciclo, por Aktan Arym Kubat.

El cine tayiko estará representado por Flight of the Bee (Parvaz-e zanbur, 1998), película premiada en festivales como los de Turín o Tesalónica, y firmada por Jamshed Usmonov –que también dirigió las dos últimas del ciclo– y por Min Boung-Hun; por Luna Papa, realización de 1999 de Bakhtyar Khudojnazarov, que fue seleccionada para la Seminci de Valladolid; y por Angel on the Right (Fararishtay kifti rost) y To Get to Heaven First You Have to Die (Bihisht faqat baroi murdagon), otras dos cintas de Usmonov, ambas de 2006.

