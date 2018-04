Los obispos, a los adolescentes "Si te lo cuestionas todo, cuestiónate por qué no ir a clase de religión"

Buscan animar a los jóvenes a inscribirse en la clase de Religión.

Los obispos españoles han lanzado la campaña de 2018 'Me apunto a religión' con la que invitan a los adolescentes que nunca han ido a clase de religión a "cuestionarse" por qué no asisten. "Si te lo cuestionas todo, cuestiónate por qué no ir a clase de religión", subrayan. La campaña se articula en torno a la página web y se difundirá en las redes sociales Facebook, Youtube e Instagram.

De esta forma, buscan animar a los jóvenes a inscribirse en la clase de Religión. Actualmente, según los últimos datos de la Conferencia Episcopal Española (CEE) correspondientes al curso 2016-2017,el 63% de los alumnos españoles -3,6 millones del total de 5,7 millones de alumnos escolarizados- elige la clase de Religión católica. Si bien, en los colegios públicos, este dato baja hasta el 53% y en los centros de titularidad canónica sube hasta un 99%. En Bachillerato, la eligieron un 46%.

Aunque la CEE no dispone de los datos actualizados del último curso, ha avanzado que de las cifras recopiladas hasta el momento, se desprende que se ha producido un "incremento notable" en el porcentaje de alumnos de ESO y Bachillerato que la eligen, un aumento que atribuyen a la "normalización" de los horarios de la asignatura, que ha dejado de impartirse "a primera o última hora".

La campaña, realizada por la agencia Sr.Burns, se dirige por primera vez y principalmente a aquellos jóvenes y adolescentes que ya no se inscriben a la clase de religión o que nunca se han apuntado a esta asignatura. La decisión de dirigirse a estos alumnos se debe a que la CEE ha constatado que "a partir de los 12-13 años son los mismos alumnos los que toman la decisión sobre su inscripción a esta clase".

Durante la presentación de la campaña este viernes 6 de abril en Madrid, el obispo de Segovia y presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, César Franco, ha defendido que la elección de la asignatura de Religión es "una opción de libertad" y es "necesaria y buena tanto si no tienen fe como si la tienen". "El conocimiento religioso aporta a la persona un plus de humanismo", ha apostillado.

Sobre el la mesa para el Pacto Educativo, de la que se levantaron PSOE y Podemos, monseñor César Franco ha evitado hacer valoraciones al respecto, pero ha indicado que "sería una pena" que se rompiera y ha animado a "no tirar la toalla tan pronto porque haya una serie de problemas". "Mientras se respeten las libertades fundamentales, todo puede llegar a término. La religión no puede ser el estorbo, el instrumento para tirarse unos a otros y no llegar a un Pacto Educativo, porque en Europa no lo es", ha afirmado.

Aunque ha recordado que como obispos no están presentes en el Pacto, sí crearon una mesa con la comunidad educativa para defender la enseñanza católica en el Pacto Educativo, sobre todo, en los puntos más "conflictivos" como que la asignatura sea evaluable o los conciertos educativos.

En el acto, también ha intervenido la profesora de religión de un instituto público Elena Ruiz, quien ha defendido la necesidad de la asignatura para la formación "integral" del alumno. Según ha precisado, ella ha tenido en su clase alumnos sin bautizar, así como ortodoxos, evangélicos e incluso uno musulmán.

Además, ha contado que les llevan de excursión, "no a centros comerciales, que parece ser la novedad ahora" sino por ejemplo a la catedral de Toledo. En este sentido, ha indicado que la religión católica también les ayuda a entender el arte o la música. A su juicio, la asignatura de religión no solo debe permanecer en Bachillerato sino también incluso en la universidad.

