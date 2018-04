Mondly, la aplicación con la que aprender hasta 33 idiomas es posible

Estudiantes de todas las edades pueden aprender idiomas con esta app.

La gran demanda actual que rige la situación laboral es la de tener conocimientos de uno o más idiomas. Para ello, existen distintas aplicaciones que, dejando a un lado la enseñanza tradicional, se lanzan al aprendizaje online con resultados óptimos. Mondly es una de ellas y cuenta con alrededor de 33 lenguas para que sus usuarios estén lo máximo preparados posible. La calidad y la sencillez de su uso hace que crezca obteniendo muy buenos resultados. Alexandru Iliescu, CEO de Mondly, detalla más en qué consiste esta aplicación.

¿Cómo nació Mondly?

En 2012, después de trabajar en el entorno corporativo durante años, Alex Iliescu, cofundador de Mondly, decidió abandonar y crear aplicaciones. Él consiguió a su hermano, Tudor Iliescu, como cofundador, y juntos pidieron prestados 1000 euros a sus padres para comprar la MacBook necesaria para desarrollar su primera aplicación para iPhone.

La idea de construir una aplicación de aprendizaje de idiomas fue ante todo un trabajo de amor; seguido por años de investigación y trabajo duro. Ambos hermanos son multilingües y apasionados por los idiomas. Alex trabajó en varios países europeos y tuvo que aprender diferentes idiomas desde cero. Experimentó los desafíos de esto y las brechas en el mercado de primera mano.

Una de las mayores lagunas era la falta de grabaciones de voz nativas en el software de idiomas. Escuchar a los hablantes nativos es una de las partes más importantes del aprendizaje de un idioma, y ??este factor fue descuidado por las otras aplicaciones de idiomas en el mercado. La integración de las grabaciones de voz nativas en la aplicación fue parte integral de la fundación de Mondly.

También fueron testigos del poder y la omnipresencia de los teléfonos inteligentes, y cómo la gente siempre los usaba. Esto, combinado con la capacidad de integrar reconocimiento de voz, computación en la nube y más, todo contribuyó al desarrollo temprano de Mondly.

¿Cuál es el objetivo principal de Mondly?

Mondly utiliza la última tecnología para enseñar 33 idiomas. Mondly hace que el aprendizaje de idiomas sea divertido, rápido y efectivo. Creemos que aprender idiomas rompe barreras y mejora la vida de las personas; y queremos que las personas de todo el mundo tengan acceso a la capacitación lingüística.

En cuanto a otras aplicaciones de idiomas en el mercado, ¿cuál es su principal diferencia?

Mondly enseña 33 idiomas; usa todos los hablantes nativos y tecnología de reconocimiento de voz; y ofreció las primeras aplicaciones de Realidad Virtual y Realidad Aumentada para el entrenamiento de idiomas en el mundo.

Pero la mayor diferencia entre Mondly y cada aplicación de idioma en el mercado es que los estudiantes pueden aprender un nuevo idioma de cualquiera de nuestros 33 idiomas, lo que resulta en 1056 combinaciones de idiomas. No fue fácil lograr esto, pero es mejor que los estudiantes aprendan de su lengua materna, así que Mondly dedicó el trabajo y el tiempo para garantizar que los estudiantes tengan esa opción.

¿Tenéis diferentes niveles de idiomas para diferentes personas?

Los estudiantes de Mondly pueden aprender como principiante, intermedio y avanzado.

¿Cuál es el perfil de las personas que están registradas en su aplicación?

Los estudiantes de Mondly son aproximadamente 50/50 hombres y mujeres; y son en su mayoría educados en la universidad.

¿Hay estudiantes de diferentes países que usan la aplicación?

Mondly se enorgullece de atender a 30 millones de usuarios en todo el mundo de 190 países.

¿Cuál es el precio que los clientes deben pagar?

Hay una versión GRATUITA que les permite a los estudiantes acceder a contenido limitado; incluyendo nuevas lecciones diarias; además de desafíos semanales y mensuales.

La tarifa de suscripción Premium es de $ 9.99 / mes y $ 47.99 / año, y les permite a los estudiantes acceso completo a más de 1500 lecciones en los 33 idiomas.

¿Crees que la enseñanza de idiomas por aplicaciones es mejor que la tradicional de cara a cara?

No hay nada como aprender idiomas de un hablante nativo cara a cara, pero para muchas personas en todo el mundo, eso simplemente no es una opción. Mondly puede mantenerse solo como una modalidad de aprendizaje, y también complementa los métodos tradicionales de aprendizaje, como los maestros, tutores y libros de texto. Mondly también es especialmente efectivo para los estudiantes no tradicionales que tienen el desafío de aprender mediante las modalidades de enseñanza tradicionales.

Finalmente, Mondly reconoce que cara a cara e inmersión son las mejores formas de aprender idiomas y creó la primera aplicación de lenguaje de realidad virtual en el mundo: MondlyVR. Es lo más parecido a los viajes reales y la inmersión que los estudiantes pueden experimentar sin salir de sus hogares.

¿Puede una persona que usa esta aplicación hablar un idioma a la perfección?

¡Muchos hablantes nativos ni siquiera hablan su lengua materna a la perfección! Pero en serio, nuestro objetivo nunca fue la perfección, sino lograr que las personas hablen rápidamente sobre nuevos lenguajes y alcancen un nivel cómodo de competencia conversacional. Mondly logra este objetivo.

¿Pueden las personas mayores aprender un idioma usando Mondly?

Muchos estudiantes de Mondly tienen más de 60 años de edad; y se encuentran con gran éxito. Además, hay todo tipo de investigaciones que respaldan que el entrenamiento de idiomas e incluso el uso de aplicaciones son buenos para nuestros cerebros a medida que envejecemos para combatir la demencia y otros problemas neurológicos.

