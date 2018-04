Tendencias de presente y futuro en la formación

Formarse continuamente a lo largo de la vida ya es una necesidad.

Los españoles cada vez son más conscientes de que, en la actualidad, una formación exitosa ya no sólo consiste en superar la etapa académica de la escuela y obtener una carrera en la universidad. En un momento en el que la competitividad del mercado laboral es especialmente feroz, formarse constantemente a lo largo de toda la vida profesional se ha convertido en una necesidad si queremos destacar y avanzar en nuestro campo.

La principal meta de esta formación continua no es acumular títulos y diplomas en una estantería de casa, sino adquirir sobre todo habilidades prácticas para ponerlas en práctica en nuestros trabajos e intentar así no quedarnos fuera del vertiginoso ritmo de las innovaciones tecnológicas. En relación a este objetivo, parece que no somos aún muy optimistas, ya que según el estudio "Carencias de Capacidades" elaborado por Udemy, el 65% de los españoles cree que existe todavía una brecha de capacidades profesionales en el mercado laboral.

En este sentido, la flexibilidad que ofrecen las opciones de formación online está haciendo que se conviertan en una apuesta cada vez más popular. Concretamente, las áreas donde la gente se está formando más son aquellas relacionadas con IT, informática, desarrollo personal y Marketing. Y esto no es de extrañar, ya que se trata de áreas en las que la tarea de actualizar los conocimientos continuamente se convierte en una prioridad, ya que cada día aparecen nuevas aplicaciones, programas, sistemas informáticos, lenguajes de programación, etc.

Sabemos que las empresas demandan estar al día en todos estos avances y de la importancia que tiene adquirir nuevas habilidades y conocimientos actualizados dentro de nuestro ámbito profesional. Pero ya no solo es importante conseguir un nivel de especialización máximo en nuestro núcleo de actividades, sino también tener una actitud de alerta que nos lleve a detectar las nuevas tendencias que empiezan a marcar las pautas de nuestro día a día en el sector.

Partiendo de este punto, la formación tiende cada vez más hacia un modelo de aprendizaje personalizado, adaptado a las características de cada generación y de cada persona, gracias al poder que ofrecen herramientas como los algoritmos. Además, los dispositivos móviles seguirán ganando terreno como medio que permite formarnos en cualquier momento y lugar, mientras que la inteligencia artificial, la realidad aumentada o la "gamificación" continuarán revolucionando las metodologías de enseñanza.

En definitiva, necesitamos de un aprendizaje "ágil", con proveedores que nos aporten contenidos actualizados en tiempo real, que nos permitan mantenernos competitivos en un mercado laboral tan exigente como el actual. También necesitaremos que sea personalizado, motivador y accesible, para poder compaginarlo con nuestro ritmo de vida. Según el estudio mencionado anteriormente, el 50% de los trabajadores españoles cree que las habilidades necesarias para su trabajo van a cambiar en los próximos cinco años, por lo que pulir nuestras capacidades y adquirir nuevos conocimientos a lo largo de toda la vida profesional se convierte en una necesidad en cualquier sector.

Elaborado por Denisse Halm, Directora General para España e Hispanoamérica de Udemy.

